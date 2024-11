Gaza: To jenter og en kvinne trampet i hjel utenfor bakeri

Likene av de to jentene på 13 og 17 år, samt den 50 år gamle kvinnen, ble brakt til al-Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah fredag. Der kunne en lege bekrefte at de døde av oksygenmangel som følge av trengselen utenfor al-Banna-bakeriet.

Mengden mat som Israel slipper inn i Gaza, har de siste par månedene falt til sitt nesten laveste nivå hittil i den 14 år lange krigen, ifølge offisielle israelske tall.

Sulten og desperasjonen øker i den palestinske befolkningen, der nesten alle er helt avhengig av nødhjelp for å overleve, ifølge FN og hjelpeorganisasjoner.

Høye skrik

Mange hadde møtt fram foran al-Banna-bakeriet i håp om å få tak i litt brød fredag.

– Dyttingen og trengselen var intens foran bakeriet. Plutselig var det høye skrik, og de falt til bakken, kvalt av panikken, forteller et øyevitne til nyhetsbyrået AFP.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, sier Osama Abu Luban, faren til en av jentene.

– Jeg dro til markedet med datteren min. Hun gikk for å kjøpe brød, og hun klarte så vidt å få tak i en leiv med brød før hun ble feid bort i mengden av kvinner. Hun var en livløs kropp da de bar henne ut, sier faren.

Stengte bakerier

FN har lenge advart om at befolkningen i Gaza står på randen av hungersnød fordi Israel ikke slipper inn nok nødhjelp.

Palestinere over hele Gazastripen er avhengige av bakerier og veldedige kjøkken, og mange klarer bare å sikre seg ett måltid om dagen.

Flere bakerier i Gaza var stengt i flere dager i forrige uke på grunn av mangel på mel. Da et av dem gjenåpnet, var det store folkemengder utenfor, med folk som skrek og dyttet, viser AP-bilder.

Mange drept i angrep

FNs matvareprogram WFP opplyste tidligere i uka alle bakerier i Gaza ble nødt til å stenge også onsdag som følge av mangel på forsyninger.

Fredag fortsatte de israelske angrepene for fullt. Over 40 palestinere ble drept i israelske angrep rundt om på Gazastripen, opplyser helsepersonell som Reuters har snakket med.

Mange av dem ble drept i flyktningleiren Nuseirat sentralt i Gaza, der leger forteller at de har funnet 19 drepte palestinere.

Senere fredag ble minst ti palestinere drept i et israelsk angrep mot et hus i Beit Lahiya helt nord på Gazastripen, ifølge helsepersonell.

Over 44.000 drept

Fredag var FNs internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk, noe blant andre utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) markerte.

– På FNs internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk uttrykker jeg min dypeste medfølelse til alle dem som har mistet sine barn, familie og venner, sa Barth Eide i en uttalelse.

– I Gaza er mer enn 44 000 mennesker drept, over 100 000 er såret. Mer enn to tredjedeler av de drepte er kvinner og barn, fortsetter han.

Hungersnød-alarm

Internasjonale eksperter på matsikkerhet advarte i en rapport tidligere i november mot stor fare for hungersnød på Gazastripen, særlig i nord.

– Det er stor sannsynlighet for snarlig hungersnød i områder nord på Gazastripen, het det i den usedvanlig kraftige advarselen. Videre het det at situasjonen raskt forverret seg.

Israel har gjentatte ganger blitt kritisert for å ikke la tilstrekkelige mengder nødhjelp nå inn vil sivile i Gaza. Selv sier Israel at de gjør alt de kan for å sikre at nok bistand kommer inn i kyst-enklaven, og at Israel ikke hindrer inntreden av humanitær hjelp.