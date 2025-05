Tidligere ungdomskriminell forteller: Slik ble han sviktet av samfunnet

Dagsavisen har i en rekke artikler rettet søkelyset mot utfordringer som oppstår når skolebarn havner på kant med loven. Hvordan skal skolens sikkerhet og miljø ivaretas, samtidig som at man tar hensyn til de lovstridige elevenes rett til utdanning?

Dette ble virkelig satt på prøve da eleven Modi, som ikke er hans ekte navn, fikk besøksforbud mot en medelev på en ungdomsskole i Oslo i fjor. Skolen valgte å løse dette problemet ved å kaste eleven ut, uten noe vedtak som gjorde utestengelsen av 10.-klassingen lovlig. Resultatet ble at 15-åringen mistet de siste månedene av utdannelsen på grunnskolen.

– Jeg håpet og trodde at denne måten å håndtere denne typen utfordringer på, var over.

Det forteller Mikal Diego Rojas Bøckman, som i dag går under aliaset Flexi Aukan. Kunstneren og musikeren har selv opplevd hvordan det er å bli skjøvet ut av fellesskapet og over i et kriminelt løp av skolevesenet. De ga ham rett og slett opp.

Det gjorde aldri han.

Han tok grep og fikk livet sitt på rett kjør. Sist gang han kom ut av fengselet, var i 2013. Siden da har han holdt seg på rett side av loven. Fra å være seriekriminell og en typisk «kjenning av politiet», er han nå småbarnsfar og avgangselev på Kunsthøgskolen i Oslo. Veien dit var lang og tung. Mye takket være måten han ble skjøvet ut av skolen på, mener han selv.

– Jeg følte at det ikke var noen plass til meg i samfunnet i det hele tatt, forteller 37-åringen.

Vi skapte oss et fellesskap i utenforskapet. — Flexi Aukan, ekskriminell

Utstøtt allerede som 9-åring

Historien til Flexi Aukan starter allerede da han var ni år gammel og vokste opp på Hauketo i Oslo. Da fikk han sitt første møte med politiet, som ville ransake ham. Siden da ble han regelmessig stoppet og kontrollert, ifølge ham selv. Grunnen skal ha vært at han vanket med «feil» folk og fikk et rykte på seg av å være et slags «problembarn».

– Jeg var en urolig unge som trengte ekstra behov dekket. I stedet var skolen og politiet ute etter å ta meg før jeg hadde gjort noe galt. Det førte til en forverring av problematikken jeg slet med. Jeg ble uglesett av alle i nabolaget og fikk ikke leke med andre barn, sier han.

Dagsavisen har gitt politiet muligheten til å kommentere Aukans utsagn, men de har ikke ønsket å gjøre det. Utdanningsetatens tilsvar kan du lese nederst i saken.

I 4. klasse mistet Hauketo-gutten sin faste kontaktlærer. Hun ble erstattet av en rekke vikarer, som aldri klarte å se Aukans behov på samme måte. Han mistet nødvendig oppfølging. Det førte til at han var oftere å se på gangen eller ute i skolegården, i stedet for i klasserommet, forteller han ærlig.

– Jeg søkte de andre som også gikk i skolegården eller gangen, som ikke hadde noe å gjøre. Vi skapte oss et fellesskap i utenforskapet. Uten det hadde jeg ikke kommet med gjennom de årene i det hele tatt.

Resultatet ble en oppvekst preget av utenforskap og ungdomskriminalitet.

Flexi Aukan har kommet en lang vei siden tiden som ungdomskriminell. Men selv om han lenge har sett lyset i enden av tunnelen, er hans sosiale og økonomiske tilværelse fortsatt låst i fortiden. (Kenneth Stensrud)

«Vi vet hvem du er»

Noen år senere forsøkte Aukan å ta grep. Han så hvor det bar. På starten av ungdomsskolen fortalte han seg selv at hun skulle starte med blanke ark. Han var motivert til å gjøre en ordentlig innsats.

– Jeg ville bevise at jeg var noe annet enn den trøbbelrollen jeg hadde fått tredd over hodet mitt, sier han i dag.

Allerede første skoledag ble motivasjonen og drømmen om en ny sjanse knust i fillebiter. Slik gjenforteller 37-åringen opplevelsen: Aukan ble kalt inn på teppet av rektor og skolens undervisningsinspektør. De kom med en klar advarsel til ham: «Vi vet hvem du er. Politiet har fortalt oss alt. Vi vet du betyr trøbbel, så vi skal følge ekstra nøye med på deg».

– Det var helt demotiverende og utrolig stigmatiserende. Jeg hadde gått fra en barneskole uten noen form for oppfølgning og tilrettelegging, til en ungdomsskole hvor jeg tenkte at jeg hadde en ny mulighet. Så blir jeg møtt første dag med beskjeden om at jeg fortsatt er i samme bås. Jeg fikk aldri bevise at jeg kunne være noe annet, sier han.

Konsekvensen av å bli møtt på denne måten, var at han omfavnet livet som «annerledes» og et «problembarn». Han levde seg inn i rollen, og hoppet helt ut av skolen. I stedet hang han med venner i skolegården, hvor de drakk og røykte sammen.

– Jeg fant ingen vei ut av denne tildelte rollen. Når man faller tidlig ut av skolen, er det vanskelig å hente seg inn igjen, forteller han.

Flexi Aukan vokste opp på Hauketo i Oslo. Allerede som niåring begynte politiet å følge med på ham, forteller han. (Kenneth Stensrud)

Mistet skoleplass

Etter å ha blitt sendt til et såkalt ressurssenter på andre siden av Oslo øst, endte han i det han selv kaller en «problembarnklasse» på andre siden av hovedstaden. Han godtok dette på ett premiss: At han beholdt skoleplassen sin i hjembydelen, slik at han kunne returnere dit senere.

Tre måneder ut i 10. klasse ville han tilbake.

Under et møte med hans tidligere ungdomsskole, fikk han den brutale b eskjeden: Skoleplassen hans var gitt bort til noen andre.

Han endte dermed opp med å gå to-tre måneder av 10. klasse uten studieplass, ifølge ham selv. Etter hjelp fra blant annet barnevernet, gikk skolen til slutt med på å ta ham tilbake. Da krevde de at unge Aukan skulle ut i arbeid tre ganger i uka.

Alt dette førte til at han aldri følte seg velkommen på skolen sin, og bidro til at han ble skjøvet ytterligere ut av fellesskapet, ifølge ham selv.

Man blir bundet til et liv i kriminalitet og utenforskap. — Flexi Aukan, ekskriminell

Etterlyser gulrot, ikke pisk

Aukan var gjest på NRKs nyhetsmorgen 13. mars da en ekspertgruppe, ledet av Knut Storberget, tidligere justisminister og nåværende statsforvalter i Innlandet, la fram en rapport med 20 konkrete forslag til hvordan man skal stoppe unge kriminelle.

Aukan mener skolen kan gjøre mye for å hjelpe elever som er i ferd med å havne på feil side av loven, eller har andre utfordringer som gjør at de har mistet mye av motivasjonen til å gå på skolen. Det viktigste de kan gjøre er å skape en individuell form for oppfølging som tar barnets behov på alvor, mener han.

– Jeg skulle ønske noen hadde spurt meg om mine interesser og ting som engasjerer meg, og så prøvd å lage et opplegg rundt det. Det er svært få mennesker som ikke har noe de interesserer seg for. Hvis skolen kunne tappet inn i barns evner og styrker, og prøvde å bake et opplegg rundt det, tror jeg det kunne vært mye mer nyttig enn å jage folk tilbake på en skole som ikke ser barns behov, sier han til Dagsavisen.

Han mener også at det er viktig skolen har nok folk med riktig kompetanse på jobb.

Selv var han et kunstnerrikt barn, som likte å få utslipp for sine kreative tanker. Dette ledet ham senere til å bli student på Kunsthøgskolen. Men å ta det skrittet, var ikke enkelt.

– Det skumleste jeg har gjort i livet mitt var ikke å sitte i fengsel, men å begynne på skolen som voksen.

Etter å ha blitt løslatt fra fengsel i 2013 har Flexi Aukan brukt mye tid og krefter på å bli en del av samfunnet igjen. Det har vært vanskelig. – Man får hele framtiden ødelagt på grunn av noe man gjorde som ungdom, sier han i dag. (Kenneth Stensrud)

En lang vei tilbake

Aukans kriminelle rulleblad inneholder det han selv kaller for «ting som kommer med et liv på gata uten trygge rammer», deriblant volds- og ruskriminalitet. Mens han satt i Oslo fengsel, skaffet han seg studiekompetanse.

Det var da han selv fikk barn at han bestemte seg for ikke bare at livet hans trengte en ny retning, men at han også skulle stake ut den kursen selv – og faktisk gjennomføre reisen. Selv den dag i dag, sliter han fortsatt med ettervirkningene av å ha havnet utenfor fellesskapet og ikke minst av å ha vært kriminell.

Mest av alt er det økonomiske lenker som nå holder ham nede.

– Jeg sitter fortsatt med gjeld oppetter ørene som krøpler min mulighet til å bevege meg i samfunnet. Jeg kan ikke eie noe som helst, ikke engang en sykkel i mitt navn, fordi jeg har gjeld som sitter igjen fra da jeg var 20 år gammel, sier 37-åringen, før han senere legger til:

– Selv 12 år etter at jeg slapp ut av fengsel, kommer jeg ikke unna skaden som systemet har påført meg. Hele min sosiale og økonomiske tilværelse er låst i fortiden. Man blir bundet til et liv i kriminalitet og utenforskap, og får hele framtiden ødelagt på grunn av noe man gjorde som ungdom.

Dette sier Utdanningsetaten

Marianne Mette Stenberg, konstituert direktør i Utdanningsetaten, erkjenner at de ikke alltid lykkes med å gi alle elever tilhørighet til skolen.

Her er hele hennes kommentar til saken:

«Det er alltid sterkt å lese om elevers opplevelser i Osloskolen, og det er trist at Mikal Diego Rojas Bøckman hadde denne opplevelsen.

Vi opplever at skolene våre jobber godt med å sørge for at alle deres elever kjenner på mestring og tilhørighet i skolen. Dessverre lykkes vi ikke med alle elever, og vi vet at spesielt overganger kan være vanskelig, for eksempel fra barneskolen til ungdomsskolen og fra ungdomsskolen til videregående. Dette jobber vi mye med.

I Osloskolen jobber vi blant annet med nærværstiltak som skal styrke elevenes tilhørighet, motivasjon og trivsel på skolen. Det er et systematisk arbeid for å sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø der de verdsettes og kan kjenne på meningsfull deltakelse.»

---

Les mer:

Over natten ble Modi (15) ulovlig utestengt fra skolen

Professor i barnerett: – Alvorlige brudd på guttens rettssikkerhet (+)

Politiet rådet skole til å kvitte seg med elever (+)

Polititabbe: Fulgte ikke loven da de skulle gi 15-åring besøksforbud (+)

Drama i kulissene: Direktørtopper lovet at 15-åringer skulle holdes unna nærskolen (+)

Utdanningsetaten hevdet eposter ikke fantes – så dukket de likevel opp (+)

Skolebyråden i Oslo etter Modi-saken: – Vi trenger en nasjonal avklaring om reglene (+)

Økt fare for kriminalitet ved utestengelse fra skole (+)

Østkantelever bortvises i rekordfart: – Farlig, mener skoleombudet (+)

Abid Raja: – Det gjør bare vondt verre

Debatt: – Bortvisning er et svært enkelt tiltak for å løse komplekse utfordringer

Kommentar: Vi må snakke om Modi (+)

---

---

Tips oss!

Karin Lillian Fladberg og Kenneth Stensrud. (Dagsavisen)

Kjenner du til lignende saker du vil fortelle oss om? Ta kontakt!

Journalist Karin Lillian Fladberg

karin.fladberg@dagsavisen.no/982 49 803

Journalist Kenneth Stensrud

kenneth.stensrud@dagsavisen.no

---