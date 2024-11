Lavrov til Donald Trump: – Ballen er hos dere nå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– President Vladimir Putin har uttalt at han alltid er klar for dialog. Det var ikke vi som brøt av kommunikasjonen, sier Sergej Lavrov, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass, med henvisning til at det har vært lite kontakt mellom Kreml og Joe Biden-administrasjonen de siste årene.

Og beskjeden fra Lavrov til USAs påtroppende president Donald Trump, som nylig vant valget mot Kamala Harris og Demokratene, er følgende:

– Ballen er hos dere nå.

Republikaneren Donald Trump vender snart tilbake til maktens korridorer i Det hvite hus. (ALLISON ROBBERT/Reuters)

Gjentar USA-budskap

Samtidig gjentar han et tidligere budskap fra russisk side, nemlig at forventningen hos Kreml er at lite vil endre seg etter presidentbyttet i Washington D.C.

– USAs politiske etablissement, uansett partitilhørighet, ser på Russland som en fiende og en trussel, sa Lavrov i et intervju med den brasilianske avisen O Globo tidligere i år.

– I løpet av de fire årene han var president (2017-2021, journ.anm.), gjorde Trump ingenting for å bedre forholdet mellom USA og Russland, la han til.

Lavrov har også trukket fram et annet poeng ved Trump.

– Husk for eksempel det Trump gjorde da han var president. Han ila oss rekordmange sanksjoner sammenlignet med sine forgjengere, har Russlands utenriksminister også uttalt, da til den tyrkiske avisen Hurriyet.

Saken fortsetter under faktaboksen

---

Hvem er Sergej Lavrov?

Sergej Lavrov er en russisk diplomat og politiker, Russlands utenriksminister siden 2004. Lavrov er medlem av partiet Forent Russland.

Som diplomat og forhandler regnes Lavrov som særdeles dyktig. Han er mindre profilert som politiker. Utenrikspolitikken ligger i Russland under presidentens ansvarsområde.

Lavrov er utdannet ved det prestisjetunge Moskvas statlige institutt for internasjonale forhold, MGIMO, hvor han ble uteksaminert i 1972.

Fra 1992 til 1994 var han russisk viseutenriksminister, deretter fram til 2004 Russlands ambassadør til FN.

Lavrovs forhold til Vesten har gjennom årene endret seg fra å være nesten vennlig til åpent fiendtlig. Etter invasjonen av Ukraina er det mest av alt snakk om et ikke-forhold.

Kilde: Store norske leksikon / NTB

Sergej Lavrov (ALEXANDER NEMENOV/AFP)

---

Les også: Lavrov advarer Vesten: – Det eneste språket dere forstår

Hevder Trump og Putin har snakket sammen

Dmitrij Peskov, talsmann for Kreml og Russlands president Vladimir Putin, har tidligere kommet med uttalelser som skiller seg noe fra Lavrovs i forbindelse med valget i USA.

– Jeg er ikke i tvil om at president Putin vil foretrekke en amerikansk president som er mer konstruktiv mot Russland, og som forstår viktigheten av dialog, sa Peskov i et eksklusivt intervju med NBC News i fjor, uten at han nevnte Trump ved navn.

Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin avbildet under et møtet i 2018. (YURI KADOBNOV/AFP)

Søndag skrev den amerikanske storavisen Washington Post at Vladimir Putin og Donald Trump hadde snakket sammen på telefon torsdag forrige uke, to dager etter valget i USA. Avisa viste til opplysninger fra ikke navngitte kilder. Også nyhetsbyrået Reuters meldte at samtalen hadde funnet sted, skriver NTB.

Trump skal ha bedt Putin om ikke å eskalere Ukraina-krigen. De ikke navngitte kildene hevdet også at Trump mottok samtalen i sitt hjem i Florida, og at Trump minnet den russiske presidenten om USAs «betydelige militære nærvær» i Europa.

Kreml har imidlertid avvist at en slik samtale skal ha funnet sted.

Les også: Barth Eide til Dagsavisen om Trump og Ukraina: – Det må bli en rettferdig fred

Les også: Ekspert: – Trumps seier gir Vladimir Putin en stor fordel

Les også: USAs «spåmann» etter Donald Trumps triumf: – Har fått drapstrusler

---

Fakta om Donald Trumps valgseier

Republikanske Donald Trump er igjen valgt som USAs president etter en brakseier over Demokratenes Kamala Harris 5. november.

Trump fikk ca. 74,3 millioner stemmer (50,6 prosent), Harris 70,3 millioner (47,9 prosent).

Det er første gang Republikanerne får flest stemmer på landsbasis i et presidentvalg siden 2004.

Trump fikk 312 valgdelegater, langt flere enn de 270 som trengtes for å vinne valget. Harris fikk 226.

Trump vant i alle årets vippestater: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin.

Harris erkjente valgnederlaget og gratulerte Trump med seieren dagen etter valget.

Trump tar over som USAs 47. president 20. januar og erstatter Demokratenes Joe Biden.

(Kilde: AP / NTB)

---