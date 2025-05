Slik vil de redde demokratiet i USA

«Dear world. We`re really sorry. Sincerely, most Americans» står det på en av plakatene rundt oss. («Kjære verden, vi er virkelig lei oss. Hilsen de amerikanere flest»). På andre står det «Bevar sannheten», «Ligg unna demokratiet!» og: «Trump er lik fascisme».

Vi er på noe så sjeldent som en amerikansk demonstrasjon utenfor Stortinget, der partiet Democrats Abroad Norway mobiliserer mot den politikken president Donald Trump har ført i hjemlandet deres i løpet av de fire månedene.

De er alvorlig bekymret for hva Trump akkurat nå gjør mot USAs rettsstat og demokratiske institusjoner, og oppfordrer også amerikanere i Norge om å engasjere seg.

– Vi hadde et stort møte for et par måneder siden, hvor det gikk opp for oss: Vi må mobilisere! sier Joy Buikema Fjærtoft, en av pådriverne for markeringen utenfor Stortinget.

– Vi må gjøre det vi kan. Framfor alt oppfordrer vi folk til å registrere seg og stemme i alle lokale valg der hjemme i USA, om å påvirke lokale senatorer og ellers stå sammen, sier Fjærtoft, som mener det ikke riktig kommer fram i mediene at mange viser motstand mot Trump i USA.

– Millioner har tatt til gatene, og mange guvernører er veldig aktive og taleføre, sier hun til Dagsavisen.

Mye på spill

Det er tydelig at også amerikanerne i Norge føler at mye står på spill nå. Tracee Meyn fra Traces Gospel Choir fremførte blant annet klassiske protestsanger som Buffalo Springfields «For What its Worth», noe som ga publikum assosiasjoner til borgerrettighetsbevegelsen på 60-tallet.

Flere av talerne var inne på at kampen faktisk står om amerikanernes borgerrettigheter også nå i 2025. De siterte Martin Luther King, og sammenlignet situasjonen i USA med forholdene i det nazistiske Europa på 30- og 40-tallet.

Flere av de amerikanske demonstrantene var på vei til tidligere president Barack Obamas show i Oslo Spektrum.

– Obamas besøk burde være en påminnelse for oss i dag, nemlig at utvikling og framgang er mulig, sa Lisa Cooper, som ledet Democrats Abroad Norway da Obama styrte USA (2009-2016).

I dag jobber hun med såkalt DEI (Diversity, equity, and inclusion), som på norsk betyr mangfold, likeverd og inkludering, i et IT-selskap. Trump har som kjent satt seg fore å fjerne alt som kan minne om DEI i det amerikanske samfunnet – og i amerikanske virksomheter i andre deler av verden.

– Borgerrettighetsbevegelsen stanset ikke med Martin Luther King og et viktig lovverk. DEI er den moderne fortsettelsen av borgerrettighetsbevegelsen. Obamas besøk minner oss om hva modig lederskap er, og hvordan forandring, «change», høres ut, sa Cooper i talen sin, og refererte til Obamas berømte slagord: «Change you can believe in».

Norske amerikanere samlet til klassisk amerikansk «rally» utenfor Stortinget. (Jonas Bucher)

– Har skuffet sine egne velgere

Det er nå 16 år siden amerikanere i Norge kunne se sole seg i glansen av at deres president Obama kom til Oslo for å motta Nobels fredspris.

Nå ber de altså i stedet om unnskyldning for en president som de mener lager ufred i verden, sprer hat og løgner og er i ferd med å demontere demokratiet i USA.

– Vanlige amerikanere har ikke noe å be om unnskyldning for, mener USA-ekspert og programleder Thomas Seltzer, som var en av talerne på arrangementet utenfor Stortinget.

Thomas Seltzer ba amerikanerne danne en anti-fascistisk, bred front. (Hanne Mauno)

Han mener at selv om Demokratene i USA nå virker tafatte, foregår det aktiv motstand mot Trump blant amerikanere flest i USA.

– Det har vært noen ganske spinnville anti-Trump-demonstrasjoner rundt om i USA i det siste. Og de foregår ikke bare i San Francisco og New York, men også i gruvebyer i Montana, sier Seltzer til Dagsavisen.

– Trump har jo også skuffet sine egne velgere. Mange av dem er helt vanlige amerikanere som har vært gjennom harde tider, og bare ikke syns det funka med Joe Biden. Men nå ser de at matvarene har ikke blitt noe billigere, og nå sier Trump og J.D. Vance det rett ut til dem: «Slutt å sutre». Hadde det vært valg i dag, hadde Trump tapt monumentalt, mener han.

– Nå er det på tide å bygge en veldig bred, antifascistisk, amerikansk front på grasrota, sa Seltzer i sin tale til amerikanerne som hadde møtt opp, og fikk applaus og jubel til svar.

Lisa Cooper mener amerikanerne i Norge må stå opp mot Donald Trump. (Jonas Bucher)

– For snille

Lisa Cooper hadde aldri trodd at hun som amerikaner skulle stå i Norge og demonstrerer mot fascisme i sitt eget hjemland.

– Jeg hadde aldri trodd at verdens største og mektigste demokrati skulle ende opp her. Vi var jo «the land of the free», vi var landet med Frihetsgudinnen. Og se hvor vi er nå! Hvem hadde trodd at borgerrettigheter kunne forsvinne med et pennestrøk? sier Cooper nedslått.

– Noen politikere på toppnivå tar til motmæle, som Bernie Sanders, men Demokratene blir nok for snille og forsiktige. Samtidig sliter de, for det er så utrolig mye som skjer samtidig, med angrep på demokratiet på mange fronter. Dette er jo en kjent strategi, Hitler gjorde det samme på 30-tallet, sier hun til Dagsavisen.

Men hun tror demonstrasjoner som dette kan føre til endring.

– Først og fremst må vi stemme, sier Cooper.

– Det en hel bevegelse på gang hos oss nå, der vi oppfordrer folk til å registrere seg og stemme ved alle lokale valg som foregår i 2025 og 2026 i de ulike delstatene. Man kan også gi penger til ulike organisasjoner i USA, og støtte de tusenvis av juristene som nå jobber gratis for å fremme nye søksmål mot staten. Alle må gjøre det de kan.

