Trump nominerer Marco Rubio som utenriksminister

– Marco er en høyt respektert leder og en veldig sterk stemme for frihet. Han kommer til å være en sterk forkjemper for vårt land, en ekte venn til våre allierte og en fryktløs kriger som aldri vil vike for våre fiender, skriver Trump i en uttalelse.

Utnevnelsen av Rubio må fortsatt godkjennes av Senatet, der Republikanerne har flertall etter valget.

Rubio har tidligere tatt til orde for en konfronterende utenrikspolitikk overfor USAs geopolitiske motstandere, inkludert Kina, Iran og Cuba.

I nylige intervjuer har Rubio tatt til orde for at Ukraina bør prøve å få til en forhandlingsløsning med Russland, framfor å prøve å gjenvinne alle områder som Russland har tatt i løpet av det siste tiåret.

– Jeg er ikke på Russlands side, men dessverre er realiteten at måten krigen i Ukraina kommer til å ende på, er gjennom en forhandlet løsning, sa Rubio til kringkasteren NBC i september.

Rubio var også en av 15 republikanske senatorer som stemte imot en militær hjelpepakke på 95 milliarder dollar til Ukraina. Pakken, som tilsvarte godt over 1000 milliarder norske kroner, ble vedtatt i april.

53-åringen forsøkte i 2016 å bli Republikanernes presidentkandidat, men tapte mot Trump. Han ble også trukket fram som en mulig visepresidentkandidat for Trump, før valget til slutt falt på J.D. Vance.

