Tusenvis demonstrerer i katastroferammede Valencia

Over 220 mennesker mistet livet i flommene i forrige uke, og flere er fortsatt savnet etter det som er en av de verste naturkatastrofene i Europa på flere tiår.

– Drapsmenn! ropte demonstrantene som lørdag samlet seg i sentrum av Valencia med krav om at regionens regjeringssjef Carlos Mazon går av.

– Våre hender er tilsølt med leirer, deres med blod, sto det å lese på en av plakatene.

Noen demonstranter havnet i basketak med opprørspoliti foran rådhuset i Valencia, hvorfra demonstrantene marsjerte til regionsregjeringens hovedsete. Politiet brukte batonger mot demonstrantene.

Mazon er under massivt press og anklages for å ha varslet regionens innbyggere altfor sent. Mazon, som tilhører det konservative partiet PP, har også fått kritikk for det folk mener er en langsom og kaotisk håndtering av flomkatastrofen. Tusenvis av frivillige nådde først fram med hjelp til mange av de hardest rammede områdene i den sørlige utkanten av Valencia.

Det tok flere dager før spanske myndigheter klarte å mobilisere tusenvis av politifolk og soldater til hjelpearbeidet etter at regionsmyndighetene hadde bedt om det.

Flomvarselet ble ikke sendt til innbyggernes mobiltelefoner før klokka 20 29. oktober, flere timer etter at oversvømmelsene var et faktum i en rekke landsbyer og byer.

Mazon har sagt at han ville ha varslet dem tidligere hvis han hadde fått vite hvor alvorlig situasjonen var.

Trumps triumf plager Demokratene: – Den største krisen siden 1980-tallet

Les også: – Barna er redde. De tør ikke gå ut alene

Les også: Balletten «Stigma» viser en fabelaktig evne til å overraske (+)