Plages av Trumps knockout: – Den største krisen siden 1980-tallet

Republikanernes Donald Trump vant samtlige av de viktige vippestatene, og slo med det knockout på Kamala Harris i presidentvalget i USA. Det plager naturlig nok Demokratene, som nå har fått mye å tygge på, mener USA-ekspert Hilmar Mjelde.

– Dette er den største krisen for Demokratene siden de tapte samtlige presidentvalg på 1980-tallet, sier Mjelde til Dagsavisen, og viser til da Ronald Reagan vant to og George H.W. Bush ett for Republikanerne i 1980, 1984 og 1988.

Mjelde er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet og følger amerikansk politikk tett.

Hilmar Mjelde

Clinton og Demokratene

Professoren mener Demokratene har en stor jobb å gjøre før både mellomvalget i 2026 og neste presidentvalg i 2028.

– Partier er lærende organisasjoner og må tilpasse seg for å overleve. USAs topartisystem er over 160 år gammelt og Demokratene har ingen konkurrenter på venstresiden, minner Mjelde om.

Men nå blir det noen år med politisk ørkenvandring for partiet, beskriver USA-eksperten.

– De har jo akkurat blitt totalt avvist av velgerne og er nå vingeklippet nasjonalt.

Alt er imidlertid ikke bekmørkt for partiet, tror Mjelde.

– Reagan-revolusjonen skjedde bare seks år etter Watergate-skandalen med Richard Nixon (1972-1974, journ.anm.). I 1992 kom Bill Clinton og tok Demokratene tilbake til det politiske sentrum. Og faren er stor for at Donald Trump biter over for mye og at Demokratene vinner tilbake delvis kontroll over Kongressen i mellomvalget i 2026, sier professoren.

Tror velgerne i USA snur

Gerard Toal, professor ved Virginia Tech i USA, følger amerikansk politikk tett. Han tror dynamikken i neste presidentvalg vil formes av velgernes misnøye med sittende administrasjon i Det hvite hus, som han mener også var tilfellet med Joe Biden og Kamala Harris i 2024-valget.

– Jeg tror motstand mot Trump vil være drivkraften i 2028-valget, innleder Toal til Dagsavisen. Han tror Demokratene vil ha alle muligheter til å ta tilbake Det hvite hus om fire år.

– De to siste presidentvalgene har i hovedsak vært valg der en upopulær sittende president har blitt kastet ut. Det er så enkelt som det, og jeg forventer at det vil skje igjen om fire år, forklarer han.

Gerard Toal

Tollmannen Donald Trump

Toal mener Donald Trump har klart å overbevise et flertall av amerikanerne om «at han er en frelser som kan ta dem tilbake til et fantasiland med velstand og lave priser.»

– I mine øyne ledet ikke Trump en god økonomi i sin første periode som president. Han arvet god medvind fra forgjengeren Barack Obama. En slik medvind vil han også kunne få fra Joe Biden-administrasjonen, men utpå høsten 2025 – eller før – tror jeg det vil butte imot for ham igjen, sier professoren.

Donald Trump

Han peker på at Trump blant annet har varslet en kraftig heving av tollsatsene mot for eksempel Kina, noe både økonomer og egne partifeller har advart mot konsekvensene av, som Dagsavisen tidligere har omtalt.

– Når det begynner å slå tilbake på ham og amerikanske forbrukere i form av at prisene stiger, er det en virkelighet som vil gå opp for folk, sier Toal.

Løftene om mer toll er en videreføring av Trumps politikk da han var president fra 2017 til 2021. Den gang hevet han tollen på solceller, stål, aluminium og de aller fleste varer importert fra Kina. Da begynte han å kalle seg «Tollmannen». Nå har han foreslått en tollsats på 60 prosent på alle varer fra Kina, og opptil 20 prosent på alt annet USA importerer, ifølge NTB.

– Kamala Harris er ferdig

Uansett hva som skjer med Demokratene framover, tror både Mjelde og Toal at Kamala Harris ikke er partiets presidentkandidat om fire år.

– Harris er ferdig nasjonalt. Hun var en svak kandidat som attpåtil hadde et svært vanskelig utgangspunkt, gitt Joe Bidens upopularitet blant velgerne. Men avgåtte presidenter og visepresidenter blir politiske pensjonister, fordi alle andre verv blir et steg ned på karrierestigen, sier Hilmar Mjelde.

– Kanskje hun kan stille som guvernørkandidat i California i fremtiden, slik Richard Nixon gjorde etter tapet mot John F. Kennedy i 1960, tilføyer han.

Kamala Harris

Gerard Toal mener Kamala Harris presterte bra i valgkampen, i hvert fall med tanke på den korte tiden hun hadde til rådighet etter at Biden hadde trukket seg som Demokratenes kandidat.

– Jeg tror dog ikke at framtiden hennes er som presidentkandidat. Man kan ikke utelukke muligheten for det, selvfølgelig, men jeg tror dette nederlaget svir veldig for henne. Jeg kan heller se for meg at hun får en rolle i en framtidig regjering for Demokratene, for eksempel, sier Toal.

