Bussbrannsiktet 15-åring i avhør: Skulle bruke bensinen til gressklipping

Begrunnelsen for begjæringen om videre varetekt er at politiet mener det foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare sett hen til siktedes historikk og forholdene i denne saken, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

15-åringen er siktet for grov fremkallelse av fare for offentligheten. Han har erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

Siktede selv og hans verger har samtykket til fortsatt varetektsfengsling og at begjæringen behandles uten siktedes tilstedeværelse.

– 15-åringen erkjenner fortsatt ikke straffskyld, sier hans forsvarer, Ole-Kristian Ringnes til NTB.

En kvinne døde senere av skadene hun fikk i brannen lørdag 5. juli, mens to andre ble kritisk skadet. Det var totalt 15 passasjerer om bord i bussen.

Gressklipping

15-åringen har forklart til politiet hvorfor han hadde med seg en kanne med bensin på bussen.

– Han har forklart i avhør at dette var noe som han skulle bruke i forbindelse med gressklipping hjemme, sier politiadvokat Anders Svarholt i Øst politidistrikt til NRK.

Han ønsker ikke å si hvor gutten kjøpte bensinen. Politiadvokaten sier at 15-åringen i avhør har vært tydelig på at det var ikke hans intensjon å starte en brann i bussen.

Nå skal politiet etterprøve guttens forklaring, og har bedt om bistand fra Kripos til en rekonstruering.

– Vi har fått en beskrivelse av hvordan brannen oppsto og det skal vi etterprøve, samtidig som vi ivaretar sikkerheten til de som skal gjennomføre forsøket. Men vi skal ikke rekonstruere en bussbrann, sier Svarholt til TV 2.

Fengsling av barn under 18 år

Det er svært høy terskel i norsk rett for å beslutte varetektsfengsling av barn under 18 år, men slik situasjonen er rundt siktede, er det politiets oppfatning at det kun er varetektsfengsling som vil kunne fjerne gjentakelsesfaren og ivareta samfunnsvernet, skriver politiet.

Fengslingsmøtet blir avholdt som kontorforretning ved Follo og Nordre Østfold tingrett.

Det var en buss fra Ruter som begynte å brenne på Enebakkveien i Nordre Follo.