Storbritannia kutter styringsrenta

Dette er et nytt kvart prosentpoengs nedgang, og kommer etter rentekuttet i august som var det første siden koronapandemiens begynnelse.

Kuttet kommer til tross for at den britiske regjeringen nettopp har foreslått et ekspansivt statsbudsjett, med 70 milliarder pund (nærmere 1000 milliarder kroner) i ekstra utgifter, som skal finansieres av både låneopptak og høyere skatter på næringslivet.

Økonomer frykter at de ekstra utgiftene, sammen med prisøkninger for å kompensere for skattleggingen, kan bidra til høy inflasjon. I tillegg fryktes det at USAs påtroppende president Donald Trump skal kutte skatter og innføre økt toll på en rekke varer, noe som også trolig bidrar til høyere inflasjon.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb