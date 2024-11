Newyorkerne er splittet: – Byen er blå, resten av staten er blodrød

New York, New York (Dagsavisen):

– Jeg har vært skuffet siden 2012. Vi har ikke hatt en eneste politiker vi kan stole på. Slik er det på begge sider av politikken, og det er som den episoden av «South Park» hvor folket må velge mellom «Douche» og «Turd». Bare dritt med andre ord.

Dagsavisen møter Dylan James Ajar i det han og kollegene tar en kaffepause. Ajar og kollegene jobber som håndverkere, flyttemenn, og sjauere. De bygger og fikser det som fikses kan på filmsett og teaterscener rundt om på Manhattan.

Dylan James Ajar tror han og forloveden må komme seg ut av byen for å finne et sted de har råd til å leie. (Ulrik Øen Johnsen)

Nå rigger de ned kulissene til den nye satsingen «And Just Like That …» en videre fortelling om damene seere møter i den berømte TV-seriene «Sex and the City», men 26 år senere.

– Hvordan er det å bo i New York for en som jobber med det du jobber med?

– Alt er jævlig dyrt. Nå koster egg 6 dollar. Alt er blitt ekstremt dyrt. Å prøve å få til å i det hele tatt leie en leilighet her er nesten umulig. Forloveden min og jeg ble nettopp overbydd av en gammel dame fra Connecticut da vi forsøkte å ta over leiekontrakten på en leilighet. Folk fikk gode leieavtaler under pandemien. Da var det lovpålagt, men nå skrur utleierne til. Jeg har ikke 700 dollar ekstra å bruke på leie i måneden, så vi må nok flytte ut av byen, sier Ajar.

Bare noen timer tidligere var dette en "café". Nå er settet rigget ned, og innspillingen av TV-serien ferdig. (Ulrik Øen Johnsen)

– Det er her det er arbeid, og det er her vi vil være. Det kan man ikke gjøre så mye med, sier Ajar.

Rødt utenfor byene

Alex Sapienza har jobbet som scenebygger og altmuligmann i tre år. Tidligere har han jobbet mye med å sette i stand scener på The Metropolitan Opera. Nå er det film og TV som gir mesteparten av oppdragene han jobber på.

– Det folk gjerne ikke forstår når de snakker om Østkysten og sier at det er liberalt og at dette er Demokratenes hjemmebane, er at de glemmer alle som bor utenfor byene. Her i New York city er det klart at det er liberalt, men drar du med toget ut av byen en halvtime er historien en annen. Byen er blå, men resten av New York State er blodrød, sier Sapienza.

Høsten har kommet til Central Park i New York når Dagsavisen besøker byen. (Ulrik Øen Johnsen)

Han tror New York hadde vært den mest republikanske staten i USA, hadde det ikke vært for byen.

– Det er en svær befolkning i staten som tilhører de små industrisamfunnene som har stått til forfall siden 50-tallet. De husker en tid da det var mulig å opprettholde arbeidsplasser i distriktene. De er lei av Demokratenes løfter, og stemmer republikansk. Personlig vet jeg ikke om det spiller noen stor rolle hvem som vinner valget. Min erfaring er at den nye sjefen alltid er den samme som den gamle sjefen. Det er kanskje litt kynisk, men det er ofte sånn det blir, sier Sapienza.

Alex Sapienza er født og oppvokst på Manhattan. Han jobber som "grip" på film og TV-sett i New York City. (Ulrik Øen Johnsen)

I likhet med kollegaen Dylan sier Sapienza at prisene på varer og tjenester er det som preger de politiske samtalene han har med andre newyorkere.

Samtlige av kollegene som jobber her er fagorganiserte, noe det er lang tradisjon for blant scenearbeidere i byen. Ser man på nasjonale tall, er det kun 11 prosent fagforeningsgrad i USA.

– Vi er alle organiserte, og det gjør livet litt enklere. Det er ikke uten grunn at jeg har ansiennitet, pensjon, og helseforsikring. Det er takket være fagforeningen vår. Kollektive forhandlinger er det eneste verktøyet arbeidsfolk har for å kjempe mot korrupsjonen og grådigheten til amerikanske selskaper. Særlig nå, sier Sapienza.

Scenearbeidere rigger ned etter innspilling av "And Just Like That..." en oppfølger av den populære serien "Sex and the City". (Ulrik Øen Johnsen)

Tror ikke på valgresultatet

– Kamala Harris er ond. Hun er gjennomsyret ond. Hun var forferdelig da hun for litt siden dro til grensen. I tre og et halvt år har hun sittet og gjort ingenting.

Kollega Jeff Corbett er helt sikker. Han skal stemme på Donald Trump.

– Det er ingen tvil. Jeg stemmer Trump, sier Corbett.

– Donald Trump sier mye kontroversielt, og er for mange forbundet med en rekke skandaler. Er han skikket til å være president?

– Det folk ikke skjønner er Trumps sans for humor. Han er en morsom mann, og folk er så hårsåre at de ikke vet hvor de skal gjøre av seg. For 10 eller 15 år siden hadde folk ikke tatt seg så nær av alt og alle. Før han var TV-stjerne var han eiendomsbaron i New York. Han har blitt kansellert og blitt Demokratenes favorittperson å demonisere.

Jeff Corbett er sikker. Han vil ha Donald Trump som president i USA i 2024. (Ulrik Øen Johnsen)

– Hva tror du er noen viktige ting Trump kan få til hvis han vinner valget?

– Trump vil gjøre det tryggere. Få ned inflasjonen. Han kan få bukt med korrupsjonen. Trump vil også sette en stopper for at vi kaster bort pengene våre på ting som FN, til andre land. Se på Biden, hvor mye penger har vi ikke sendt dem? Så får amerikanerne i Tennessee 750 dollar når en orkan rammer dem, og folk lurer på hvorfor jeg vil stemme Demokratene ut av Det hvite hus, sier Corbett.

– Hva er du håpefull til i fremtiden, i ditt Amerika?

– Da de stengte verden i seks måneder under pandemien ødela Demokratene livene til så mange. Jeg ønsker bare å ha råd til ting igjen, og å føle meg trygg i min egen by. Det er ikke en lang liste, men Demokratene har fått sin sjanse til å rette opp i ting. Det klarer de ikke, og de er mer korrupte enn man kan klare å fatte. De ødelegger livene våre, sier Corbett.

Møtte i tusentall

Nylig samlet Donald Trump og valgkampen hans titusener av velgere i Madison Square Garden. Flere tok toget inn til byen for å få et glimt av presidentkandidaten, og oppmøtet tyder tydelig på at det er flere Trump-velgere i New York, enn det mange har inntrykk av.

Valgmøtet fikk ekstra mye oppmerksomhet da en komiker som talte til forsamlingen omtalte det amerikanske territoriet Puerto Rico som en «flytende øy av søppel».

Populær turistattraksjon

Utenfor Trump Tower på Fifth Avenue møter Dagsavisen Neil Greenfield. Han jobber som fulltid Trump-imitator, og til turistenes store fornøyelse peker, klapper, og hilser han på forbipasserende i typisk Trump-koreografi.

– Jeg har faktisk på meg skuddsikker vest under her. Dette er farlige greier. Jeg har blitt spyttet på, forsøkt slått ned, og truet med kniv. Men de fleste synes egentlig bare det er morsomt, sier Greenfield.

Neil Greenfield er Trump-imitator, og tjener gode penger på turister som vil fotograferes sammen med ham. (Ulrik Øen Johnsen)

Kritiserer Trump hver dag

Samtidig som Dagsavisen prater med Greenfield utenfor Trump Tower, passerer det flere personer i bakgrunnen som viser inngangspartiet fingeren i det de går forbi.

Greenfield sier det er en tradisjon en rekke newyorkere har lagt seg til etter at Donald Trump var president mellom 2016 og 2020.

– Jeg tror ikke Trump bryr seg, for å være helt ærlig, sier Greenfield.

På andre siden av gaten demonstrerer John Burke. Han frykter det som kan skje dersom Donald Trump vinner valget.

– Jeg er sikker på at Kamala Harris kan vinne flertallet av stemmene, men det er kan se ut som at det vil avgjøres i Representantenes hus. Republikanerne snakker bare dritt om USA. De fremmedgjør folk i landet vårt, og ønsker å rive det i stykker med en ekstrem ideologi. De er rasister, og de later som at de er patrioter, sier Burke.

John Burke bruker tiden sin på å aktivt demonstrere mot Donald Trump. (Ulrik Øen Johnsen)

Han er bekymret for at flere amerikanere skal lukke øynene til det han ser på som en dypt bekymringsfull utvikling i amerikansk politikk.

– Det at Donald Trump har klart å få så mange med seg på å rett og slett være slemme mot andre. De er ondskapsfulle og truende når de snakker politikk, og så mange engasjeres av det. Det gjør meg bekymret. Jeg har selv blitt truet fordi jeg står her og demonstrer. De har en våt drøm om borgerkrig. Det er helt sykt. Hvorfor ønsker de krig? Jeg fatter ikke hva det er som motiverer disse menneskene til å ødelegge samfunnet vårt, sier Burke.

Fakta om New York

New York er en demokratisk høyborg og har stemt demokratisk i presidentvalg siden 1988.

Byområder som New York City domineres av demokrater, mens rurale områder heller mot republikansk støtte.

Staten er et økonomisk og kulturelt knutepunkt, med stor innflytelse på nasjonal politikk.

Viktige politiske saker er helsevesen, klima, kriminalitet og økonomisk ulikhet.

Kilde: Pew Research Center.

