Trump har vært en maktfaktor i sitt eget «hvite hus»: – Svært uvanlig

I årene etter at han forlot Det hvite hus i USAs hovedstad, har tidligere president Donald Trump fortsatt å være en maktfaktor i internasjonal politikk, ifølge The New York Times, som skriver om republikanerens «skygge-presidentskap» (eng.: «Trump’s shadow presidency») i tiden etter forrige presidentvalg.

Avisen peker på at Trump, etter at han tapte mot Joe Biden i 2020, jevnlig har hatt kontakt med en rekke utenlandske ledere og virksomheter fra sin luksuseiendom Mar-a-Lago i Florida.

– Jeg tror det har vært et slags svar fra Trump på beskyldninger fra Demokratene og enkelte politiske kommentatorer om at han både er uansvarlig og uforutsigbar på det utenrikspolitiske feltet, innleder Tomasz Smura til Dagsavisen.

Tomasz Smura fra den polske tenketanken Casimir Pulaski Foundation følger USA-valget tett. Her avbildet under et besøk hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) tidligere i år. (Jørn H. Skjærpe)

Smura jobber for den polske tankesmia Casimir Pulaski Foundation. Som spesialfelt har han blant annet amerikansk utenrikspolitikk og det utenrikspolitiske forholdet mellom USA og Polen.

– Trump har etter mitt syn ønsket å vise at han er i stand til å bygge gode relasjoner med – og at han er respektert av – politiske tungvektere som Vladimir Putin eller Xi Jinping. Og for Trump fins det i tillegg gode venner å hente blant europeiske ledere, sier Smura.

Vladimir Putin og Xi Jinping

Donald Trump har selv omtalt Mar-a-Lago som både «The Winter White House» og «The Southern White House», med henvisning til Det hvite hus i Washington D.C.

Foto av Donald Trumps hjem Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida. (JOE RAEDLE/AFP)

Og de siste årene har ekspresidenten der hatt personlige møter og telefonsamtaler med blant andre Ungarns statsminister Viktor Orban, Polens president Andrzej Duda og Storbritannias statsminister Keir Starmer.

Ungarns omstridte statsminister Viktor Orban avbildet med Donald Trump under et besøk i Mar-a-Lago i juli. (ZOLTAN FISCHER/AFP)

– Dette er uvanlig for en tidligere president. Men det kommer nok av Trumps status som både tidligere og muligens framtidig president, noe som selvsagt er unikt, poengterer Jeremy Shapiro i tankesmia European Council on Foreign Relations (ECFR) til New York Times.

– Når det for eksempel gjelder Trump og Polens president Duda, er de fra samme «intellektuelle leir». Begge er konservative, de kritiserer det «venstreorienterte etablissementet» i henholdsvis USA og Europa, noe som definitivt gjør at de kan finne et «felles språk», supplerer Tomasz Smura, som legger til at Duda ser på forholdet til Trump som prestisjefylt for sin egen del.

Donald Trump og Polens president Andrzej Duda avbildet i Trump Tower i New York tidligere i år. (Stefan Jeremiah/AP)

Dagsavisen har tidligere fortalt at Ungarns Viktor Orban og Trump har omtalt hverandre i svært rosende ordelag.

– For Trump selv er Orbans autoritære trekk det som appellerer. Trump beundrer såkalte «sterkmenn» som styrer etter eget forgodtbefinnende, har professor Hilmar Mjelde sagt til Dagsavisen.

«Smart for USA»

Ifølge den anerkjente journalisten Bob Woodwards nye bok War, har Trump dessuten snakket med Russlands president Vladimir Putin på telefon opptil sju ganger siden han tapte valget mot Biden i 2020. Trump har ikke selv bekreftet Woodwards påstander, men har ifølge nyhetsbyrået AP uttalt at «det ville være en smart ting å gjøre for USA» å holde kontakten med Russlands president.

Donald Trump og Vladimir Putin avbildet etter et møte i Finland i 2018. (Alexander Zemlianichenko/AP)

Tidligere Trump-rådgiver John Bolton, som nå har et svært kjølig forhold til Trump, forklarer til New York Times at utenlandske ledere på sin side holder seg inne med Trump for å styrke sine egne forhold til Trump og USA hvis ekspresidenten kommer til makten igjen etter valget i USA 5. november.

Siden han fikk sparken av Donald Trump som nasjonal sikkerhetsrådgiver i 2019 – selv hevder han at han sa opp – har John Bolton brukt mye av tiden sin på å peke på det han ser på som fundamentale mangler hos den tidligere presidenten. (SAUL LOEB/AFP)

NBC News trekker i tillegg fram at Trumps utenrikspolitiske grep gjør at han kan lettere kan hevde at han enkelt kan gli tilbake inn i rollen som president. Men det innebærer også en risiko for Trump, som mens han var i embetet fikk kritikk for sine tette bånd til Russland og klager over hvor «snakkesalig» han var med andre utenlandske ledere, skriver nettstedet.

USA-kjenner: – Trump en gallionsfigur

– At Donald Trump har holdt seg aktivt i det utenrikspolitiske bildet, skyldes nok flere faktorer. Én av disse, slik jeg ser det, er at han er blitt en gallionsfigur for en rekke politiske ledere i verden. Så han har valgt å opprettholde det bildet, forklarer USA-kjenneren Jakob Stenberg til Dagsavisen.

Han driver den svenske USA-podkasten «Kongressen», og uttaler seg stadig om amerikansk politikk i svenske medier.

Jakob Stenberg, som har fulgt amerikansk politikk tett i over 20 år, leder den svenske USA-podkasten Kongressen. (Privat)

– Trump har i tillegg en fordel av at han har vært president tidligere. Da gir det ham noe mer tyngde når han for eksempel kritiserer president Joe Biden for håndteringen av amerikanske styrker i Afghanistan. Med erfaringen som president i bakhånd, kan Trump uttale seg friere enn andre, sier Stenberg.

– Han har jo heller ikke erkjent at han faktisk tapte 2020-valget. Trump har hele tiden hatt en intensjon om å vende tilbake til politikken. Dermed har det også vært i hans interesse å holde kontakten med andre ledere, fortsetter svensken.

Det hvite hus i Washington D.C., USA. Hit vil Donald Trump tilbake etter valgdagen 5. november. Men da må han slå Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris. (Sarah Silbiger/AFP)

Svensken mener dog at det også fins risiko for Trump i å holde kontakten med omstridte ledere internasjonalt.

– Det kan påvirke forholdet til USAs allierte. For eksempel har jo Trump lovet at han kan avslutte krigen i Ukraina på 24 timer. Det vil han ikke klare å leve opp til. Så det er jo et ganske høyt spill han spiller, mener Stenberg.

