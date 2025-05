Listhaugs norske blodbad

I januar 2017 satt en hel verden fjetret under innsettelsestalen til Donald Trump da han ble sverget inn som president i USA for første gang. Talen har senere blitt kjent som Trumps American Carnage-tale. Carnage betyr blodbad. I Trumps fortelling var USA et land på randen, herjet av kriminelle og innvandrere og styrt av ynkryggede politikere. Men frykt ikke: Donald skulle rydde opp.

Settingen var ganske annerledes da Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug talte til sitt partis landsmøte fredag ettermiddag. Den pompøse bakgrunnen i Washington var byttet ut med en konferansesal på Gardermoen. Trumps innbitte, ofte hatefulle, stil var erstattet av en smilende og mild Listhaug. Budskapet og tonen var tilpasset norske forhold, men innholdet var dypest sett det samme:

Norge er på randen, styrt av politikere som ikke skjønner noen ting.

Det er ingen grunn til uro, for Sylvi er her og skal rydde opp.

Eksemplene var nesten for mange til å telle. «Mange er bekymret for at Norge er over toppen». På Arbeiderpartiets vakt bygges velferden ned. Frp skal ha kunnskapsministeren fordi alle de andre partiene prøvd seg på feltet – «og feilet». Det er ingenting galt med norske gutter – det er noe galt med det norske skolesystemet, der lærere blir «spyttet på og slått med pinner».

Og det var bare innledningen. Vi har en kriminalitetsbølge som «har kommet helt ut av kontroll», til den grad at Norge er et «gangsters paradise». Hvor er tryggheten for vanlige folk, spurte Listhaug forsamlingen.

Selvsagt var rikelig med tid satt av til å snakke om innvandring. Sylvi minnet forsamlingen på at det er frivillig å komme til Norge, før hun slo fast at Norge fremstår nå mer attraktivt for innvandrere enn Sverige! Utropstegnet er Listhaugs, ikke mitt.

Listhaugs beskrivelse av det norske blodbadet rakk også innom «den skammelige måten» våre eldre behandles på. Det er rett og slett «krise i eldreomsorgen». I en spesielt akrobatisk retorisk øvelse klarte Listhaug å påstå at dagens regjering står for en «amerikanisering av helsevesenet» fordi den ikke slipper til private krefter i den takten Listhaug helst vil se.

Regjeringen fikk også skylda for at renta er høyere i Norge enn i naboland, og selvsagt for at skattene knuger oss ned. Listhaug har også, tilsynelatende og behagelig nok, glemt at Fremskrittspartiet stemte for ACER forrige gang partiet satt i regjering – og hadde energiministeren, og lovet at energipolitikken skal bestemmes i Norge, ikke i Brussel.

Partilederen kunne også love at det skal bli slutt på dum og dårlig klimapolitikk, offentlig sløsing og – trolig i forlengelsen – at vi bruker penger på bistand i stedet for på forsvar. Fordi det må jo bare bli slutt på alt dette. Problemet er at teite politikere i andre partier ikke skjønner noen ting som helst.

Kort sagt: Det er ikke måte på hvor skakkjørt Norge er i 2025, ifølge Sylvi Listhaug. Men det er ingen grunn til uro, for Sylvi er her og skal rydde opp.

Appellen på tampen til partiet om hvordan en frper skal opptre på gater og torg framover lød slik: «Vær ærlige, tydelige og vis alle hvorfor det kun er et stort og sterkt FrP som kan få Norge på rett kjøl igjen». Det er 129 dager igjen til valget. Om vi skal legge Listhaugs norske blodbad-tale til grunn, kan vi frykte at vi har mange hissige ordskifter og elendighetsbeskrivelser før befolkningen skal stemme over landets framtid 8. september.

