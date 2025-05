Frp til kamp mot formuesskatten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– La oss være tydelige: Vi skal ta kampen for å fjerne hele formuesskatten, sa Fremskrittspartiet (Frp)s leder til partiets landsmøte. Det var bare ett av flere valgløfter hun kom med om Frp skulle greie å få regjeringsmakt etter stortingsvalget til høsten sammen med Høyre, Venstre og KrF.

– Får Frp makt til høsten skal skatte og avgiftstrykket ned, erklærte Listhaug, og kom med en forsikring om eldreomsorgen:

– Vi må få en slutt på at de som bygde landet vårt behandles dårligere enn kriminelle!

– Støre øser ut penger

I talen malte hun et dystert bilde av det norske samfunnet etter snart fire år med en Støre-regjering.

– Private barnehager strupes, skoler og helsetjenester legges ned, det kuttes i pensjonsrettigheter, omsorgsplasser og omsorgstjenester til tross for at antallet eldre øker. Det skjer på Aps vakt. Det skjer mens Støre øser ut penger på tiltak som aldri var en del av den norske velferdsmodellen, sa Listhaug.

Hun lovte at kommer Frp til makten, blir det slutt på offentlig sløsing. Det vil blant annet bli kutt i bistand og alle fylkeskommuner skal legges ned.

– Vi må tilbake til utgangspunktet. Vi må prioritere kjerneoppgavene. Landsmøte, det er derfor det ikke holder å bare bytte ut regjeringen – vi må også bytte politikk. Vi skal stanse sløsingen. Vi sier nei til å subsidiere batterifabrikker og havvind - vi sier ja til å prioritere det viktigste først.

Et utrygt land

Listhaug ga også uttrykk for at Norge har blitt et mer utrygt land på Støres vakt.

– Vi ser samme utvikling i Norge som tidligere i Sverige. Politiet har ropt varsku om svenske kriminelle nettverk. Mens Støre har sovet er disse nå etablert i alle politidistrikt, sa Frp-lederen.

– Og landsmøte, jeg kan love dere: Frp er klar for å gå til kamp mot svenske kriminelle nettverk. Vi aksepterer ikke svenske tilstander i Norge, framholdt Listhaug på talerstolen.

– Støre-regjeringen har bevist at de ikke makter å bekjempe kriminalitet. Når vi vinner valget skal vi ta tryggheten tilbake!

Vil ha eldreombudet tilbake

Frp-lederen var heller ikke imponert over tilstanden i eldreomsorgen etter disse årene med en Ap-ledet regjering. Hun konstaterte en krise i eldreomsorgen. Noe av det første partiet vil gjøre om de kommer i en borgerlig regjering til høsten, er å gjenopprette et eldreombud.

Listhaug som også tok til orde for en strammere og tøffere innvandringspolitikk, og gjentok sitt ønske fra tidligere om å få kunnskapsministeren i en eventuell borgerlig regjering.

Hun lovte også at det skal bores etter olje så lenge som mulig.

– Landsmøte, jeg skal love dere at vi skal jobbe for et oljefritt Norge: Får vi gjennomført vår politikk skal det ikke være en eneste dråpe olje igjen på norsk sokkel!

---

Landsmøte i Frp

Fremskrittspartiet (Frp) avholder sitt landsmøte på Clarion Hotel på Gardermoen fra 2. til 4. mai.

Delegatene skal vedta det nye partiprogrammet for 2025-2029 som de går til valg på til høsten.

Partiet skal også stemme over resolusjoner om partnerdrap, en liberalistisk flerbarnspolitikk, bærekraftig vekst i sjømatnæringen, en «realitetsorientert klimapolitikk» og om at Norges forsvar må styrkes.

Partileder Sylvi Listhaug er Frps statsministerkandidat. Hun er ikke på valg i år, mens valgkomiteen har innstilt Hans Andreas Limi og Terje Søviknes som 1. og 2. nestleder.

---