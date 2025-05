– Trumps avtale er forferdelig. Ukraina bør likevel si ja

«Donald Trumps fredsavtale er forferdelig. Ukraina bør likevel akseptere den», slo Mark Galeotti nylig fast i en tekst i The Times.

– Det er mange som mener dette «off the record». Nå tenkte jeg det var på tide at noen sa det høyt, sier Galeotti til Dagsavisen.

Briten, som regnes som en av verdens ledende eksperter på sikkerhetspolitikk, har Russland som spesialfelt. Han har i tillegg skrevet bøker som «Putin’s Wars» og «A Short History of Russia».

Trumps fredsplan for Ukraina er ikke offentliggjort i detalj, men vilkårene er klare, forklarer Galeotti:

Den forutsetter umiddelbar våpenhvile og innledning av direkte samtaler mellom Moskva og Kyiv.

Ukraina vil bli nektet medlemskap i Nato.

Samtidig vil USA formelt akseptere russisk suverenitet over den annekterte Krim-halvøya og uformelt anerkjenne Russlands kontroll over de andre okkuperte områdene øst i landet.



– Ikke slik at Ukraina kommer til å kollapse

USA vil også oppheve sanksjonene mot Moskva, men det kan bli snakk om umiddelbar «tilbakeføring» i tilfelle fornyet russisk aggresjon. Planen inkluderer også mineralavtalen mellom USA og Ukraina, som allerede er undertegnet.



– Det er ikke slik at Ukraina kommer til å kollapse, slik jeg ser det. Men hvis amerikanerne trekker støtten, kan jeg ikke se noen «seiersstrategi» for ukrainerne, forklarer Galeotti, som sier Ukraina bør si ja.

– Enten kommer det til å være de facto russisk kontroll over 20 prosent av Ukraina nå, eller de facto russisk kontroll over 20 prosent om seks og tolv måneder – men med enda mer blodsutgytelse og lidelse.

«Selv om det åpenbart er en moralsk urettferdighet og vanskelig å si det, tror jeg at det beste i den nåværende situasjonen vil være å fokusere på de 80 prosentene Ukraina fortsatt har, og virkelig sikre en sikker suverenitet – i stedet for å oppmuntre ukrainerne til å kjempe videre som nå, uten noen nevneverdig fordel i sikte», skriver briten i innlegget hos The Spectator.

Avtalen som er skissert fra Trump-administrasjonen er forferdelig og i strid med både folkeretten og grunnleggende anstendighet, sier Russland-ekspert Galeotti. «Men det kan likevel vise seg umulig for Ukraina eller dets andre vestlige allierte å forbedre vilkårene så lenge Trump sitter i Det hvite hus», skriver han hos The Spectator.

Krim-halvøya en viktig brikke

Og selv om det å akseptere tapet av Krim-halvøya har vært en såkalt rød linje for Kyiv gjennom hele fredsprosessen, gir denne planen, ved å skille mellom Krims fremtidige status og de andre okkuperte områdene, utsikter til at sistnevnte på et tidspunkt i fremtiden kan komme tilbake under Kyivs kontroll, ifølge Galeotti.

Der er ikke alle enige med briten.

Anerkjennes Russlands annektering av Krim, vil det ifølge eksperter AFP har snakket med «både undergrave og endre den internasjonale orden som ble etablert etter andre verdenskrig».

– Signalet det sender, er at det kan lønne seg – i alle fall for stormakter – å bryte forbudet mot bruk av makt, sier Lauri Mälksoo, professor i folkerett ved Universitetet i Tartu i Estland, til nyhetsbyrået.

– Å tvinge Ukraina til å anerkjenne russisk suverenitet over Krim vil være en retur til erobringsretten, sier Elie Tenenbaum ved det franske utenrikspolitiske instituttet IFRI, til AFP.



Erobringsretten er ideen om at land du tar med våpen, blir ditt. Den ble skrotet da FN-pakten fra 1945 forbød grenseendringer ved makt. Siden har enhver militær anneksjon uten offerstatens ja vært ulovlig, som Irak i Kuwait 1991 eller Russland på Krim 2014.

Det er dessuten ikke sikkert en slik avtale vil være gyldig, selv om Ukraina skulle gå med på den.

– I prinsippet er traktater som blir til under tvang, ugyldige, sier folkerettsprofessor Lauri Mälksoo.

Putin den store vinneren – men ...

I The Spectator skriver Mark Galeotti at Vladimir Putin vil være den største vinneren i avtalen Trump har skissert. Han kommer trolig til å hevde at dette er en seier ikke bare over Kyiv, men over hele Vesten, mener eksperten.

– Men dette bør likevel ses på som en «tilsmusset» eller «besudlet» triumf (eng.: «tainted» triumph, journ.anm.) for Vladimir Putin, sier han til Dagsavisen.

– Putin ønsket hele Ukraina, det har han ikke fått. I stedet har han en femtedel av landet, som er ødelagt av krig og har behov for kostbar gjenoppbygging. Det vil koste mange penger å utvikle det som er igjen etter krigsherjingene, fortsetter Galeotti.



Sosiale og økonomiske «arr» vil være godt synlige i områdene, og det kan heller ikke utelukkes at det vil komme ulike typer angrep og uro også i lang tid etter en eventuell avtale er på plass, mener han.

– Ettervirkningene vil kunne være der i flere tiår. Så ja, det vil være en besudlet seier for Putin, gjentar Galeotti.



Det som er interessant, er at Putin for øyeblikket ikke ser ut til å ville godta avtalen fra Trump, poengterer briten.

– I mine øyne er det en vinn-vinn-situasjon for Putin. Enten takker han ja og får avtalen, som er bra for ham, eller så takker han ja mens ukrainerne sier nei – noe som vil gi USA og Trump et påskudd for å trekke støtten til Ukraina, sier Galeotti.

– Jeg vet ikke om det er fordi Putin er grådig og tror han kan få mer, eller om han tror Ukraina kan kollapse og gå i oppløsning, tilføyer han.

