Lavrov om mulig Trump-seier: – Ingenting vil endre seg

– Vi har ingen foretrukken kandidat i det amerikanske presidentvalget, sier Sergej Lavrov i et intervju med den tyrkiske avisen Hurriyet. Også det russiske statlige nyhetsbyrået Tass har omtalt saken.

Republikanernes Donald Trump og Demokratenes Kamala Harris kjemper om å bli USAs neste president i valget 5. november.

– Husk for eksempel det Trump gjorde da han var president. Han ila oss rekordmange sanksjoner sammenlignet med sine forgjengere, sier Russlands utenriksminister videre.

– USA ser oss som en fiende og trussel

Lavrov har også tidligere hevdet at Kreml bruker lite energi på utfallet av presidentvalget i USA.

– USAs politiske etablissement, uansett partitilhørighet, ser på Russland som en fiende og en trussel, sa Lavrov i et intervju med den brasilianske avisen O Globo tidligere i år.

– I løpet av de fire årene han var president (2017-2021, journ.anm.), gjorde Trump ingenting for å bedre forholdet mellom USA og Russland, la den russiske utenriksministeren til.

Nå gjentar Lavrov disse påstandene. Han sier ingenting vil endre seg hvis Trump og Republikanerne vinner i USA, som han har beskrevet som et antirussisk land.

– Uansett vinner ser vi ingen tegn til endring i USAs russofobiske (irrasjonell frykt for Russland og russere, journ.anm.) holdning, tordner veteranen.

Når det gjelder russiske påstander om russofobi, har forsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) sagt til Dagsavisen at det er et kjent narrativ fra Kreml at Russland «demoniseres» av Vesten.

– Men etter fullskala-invasjonen av Ukraina i 2022 er det liten tvil om hvor ansvaret ligger. Ikke bare for angrepet, men også for krigsforbrytelser, kidnapping av barn og så videre. Slik sett er krigen ganske svart-hvitt moralsk sett, forklarte Friis.

Trump skal ha ringt Putin

Dmitrij Peskov, talsmann for Kreml og Russlands president Vladimir Putin, har tidligere kommet med uttalelser som skiller seg noe fra Lavrovs i forbindelse med valget i USA.

– Jeg er ikke i tvil om at president Putin vil foretrekke en amerikansk president som er mer konstruktiv mot Russland, og som forstår viktigheten av dialog, sa Peskov i et eksklusivt intervju med NBC News i fjor, uten at han nevnte Trump ved navn.

Ifølge den anerkjente journalisten Bob Woodwards nye bok War, har Trump snakket med Russlands president Putin på telefon opptil sju ganger siden han tapte valget mot Biden i 2020. Trump har ikke selv bekreftet Woodwards påstander, men har ifølge nyhetsbyrået AP uttalt at «det ville være en smart ting å gjøre for USA» å holde kontakten med Russlands president.

Hvem er Sergej Lavrov?

Sergej Lavrov er en russisk diplomat og politiker, Russlands utenriksminister siden 2004. Lavrov er medlem av partiet Forent Russland.

Som diplomat og forhandler regnes Lavrov som særdeles dyktig. Han er mindre profilert som politiker. Utenrikspolitikken ligger i Russland under president Vladimir Putins ansvarsområde.

Lavrov er utdannet ved det prestisjetunge Moskvas statlige institutt for internasjonale forhold, MGIMO, hvor han ble uteksaminert i 1972.

Fra 1992 til 1994 var han russisk viseutenriksminister, deretter fram til 2004 Russlands ambassadør til FN.

Lavrovs forhold til Vesten har gjennom årene endret seg fra å være nesten vennlig til åpent fiendtlig. Etter invasjonen av Ukraina er det mest av alt snakk om et ikke-forhold.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

