Lavrovs stikk til Trump: – Han gjorde ingenting

– USAs politiske etablissement, uansett partitilhørighet, ser på Russland som en fiende og en trussel, sier Lavrov i et intervju med den brasilianske avisen O Globo. Også det russiske statlige nyhetsbyrået Tass har omtalt saken.

Det er en gjentakelse av det utenriksministeren sa i et intervju om samme tema forrige måned, da Lavrov pekte på det han mener er «Washingtons strategiske mål om å påføre Russland et avgjørende nederlag».

Lavrov forklarte da at det vil være naivt av Russland å tro at en eventuell republikansk president, kontra sittende president Joe Biden fra Demokratene, skal føre til en bedre relasjon med USA. Dette til tross for at president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov hadde antydet det motsatte i et annet intervju.

Russlands president Vladimir Putin og USAs daværende president Donald Trump avbildet i forbindelse med et møte i 2017. (Jorge Silva/AP)

Hevder USA er anti-russisk

Nå utdyper Sergej Lavrov mer rundt påstander om at Kreml håper på en Donald Trump-seier i presidentvalget i USA 5. november.

– I løpet av de fire årene han var president (2016-2020, red.anm.), gjorde den forrige presidenten (Trump) ingenting for å bedre forholdet mellom USA og Russland, sier Lavrov, som mener handler mer om politikk enn person.

– Vi har ingen illusjoner rundt dette. Vi tror ikke USAs anti-russiske politikk vil endre seg i overskuelig framtid. Med det sagt – vi er klare for å jobbe med enhver leder som det amerikanske folket gir sin tillit, tilføyer han til O Globo.

Russland-ekspert: Putin vil bruke Trump der han kan

Russland-ekspert Fiona Hill sier til Dagsavisen at Vladimir Putin og Kreml «vil bruke Donald Trump som brekkstang der de kan», men at president Vladimir Putin vet at det er vanskelig å gjøre avtaler med ekspresidenten.

– Putin lærte dette da Trump var president. Trump var «all over the place», sier briten, som er Trumps tidligere rådgiver og var Det hvite hus’ Russland-ekspert i perioden 2017-2019.

Hill uttalte nylig til Dagsavisen at USAs utenrikspolitikk vil bli uforutsigbar hvis Trump blir president igjen.

Forholdet mellom Russland-eksperten og Trump surnet etter at Hill forlot Trump-administrasjonen. Hill var den første fra Det hvite hus som vitnet i riksrettsgranskingen mot Trump i Kongressen i USA i 2019, ifølge NTB.

Britisk-amerikanske Hill anses for å være en av verdens ledende eksperter på sikkerhetspolitikk og Russland. 58-åringen er forskningsleder ved den anerkjente tenketanken Brookings Institution i USA.

Fiona Hill avbildet under sitt vitnesbyrd i saken mot Donald Trump i 2019. (Susan Walsh/AP)

---

Fakta om Sergej Lavrov

Sergej Lavrov er en russisk diplomat og politiker, Russlands utenriksminister siden 2004. Lavrov er medlem av partiet Forent Russland.

Som diplomat og forhandler regnes Lavrov som særdeles dyktig. Han er mindre profilert som politiker. Utenrikspolitikken ligger i Russland under presidentens ansvarsområde.

Lavrov er utdannet ved det prestisjetunge Moskvas statlige institutt for internasjonale forhold, MGIMO, hvor han ble uteksaminert i 1972.

Fra 1992 til 1994 var han russisk viseutenriksminister, deretter fram til 2004 Russlands ambassadør til FN.

Kilde: Store norske leksikon

Sergej Lavrov. (LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/Reuters)

---

