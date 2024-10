Fem kvinner deler Nansenprisen

Milesi har i nesten 40 år jobbet for rettigheter og verdighet for folk på flukt og får årets globale pris, sier FNS høykommissær for flyktninger, som deler ut den årlige utmerkelsen.

– Kvinner er altfor ofte utsatt for forhøyet risiko for diskriminering og vold, særlig når de tvinges på flukt, sier høykommissær Filippo Grandi i kunngjøringen av årets priser.

– Men disse fem vinnerne viser hvordan kvinner også spiller en avgjørende rolle i humanitær innsats og for å finne løsninger.

Pådrivere på flere nivåer

Grandi hyller prisvinnerne for deres innsats for å være pådrivere i sine egne miljøer, for å bygge støtte på grasroten og også forme nasjonal politikk.

Søster Rosita Milesi har personlig hjulpet tusener av fordrevne, blant annet med tilgang til dokumenter, mat, husly og helsehjelp, samt språkopplæring og adgang til arbeidsmarkedet i Brasil. Som advokat har hun vært med på å utforme politikk og jobbet blant annet med Brasils flyktninglov fra 1997.

– Jeg bestemte meg for å vie livet til migranter og flyktninger. Jeg blir inspirert av et voksende behov for å hjelpe, ønske velkommen og integrer flyktninger. Jeg er ikke redd for handling, selv om vi ikke alltid oppnår alt vi ønsker. Hvis jeg begynner på noe, vil jeg sette himmel og jord i bevegelse for å få det til å skje, sier 79-åringen.

Fire regionale vinnere

Aktivist Mainmouna Ba fra Burkina Faso, som har hjulpet over 100 fordrevne barn med å komme seg tilbake til skolen og hjulpet over 400 kvinner på vei mot økonomisk selvstendighet.

Den syriske flyktningen og sosiale entreprenøren Jin Davod. Hun har brukt egne erfaringer til å bygge en nettplattform som kobler tusenvis av traumatiserte med kvalifiserte eksperter på psykisk helse.

Den sudanske flyktningen Nada Fadool, som har sørget for nødvendig hjel til hundrevis av familier som har flyktet til Egypt.

Deepit Gurung fra Nepal har jobbet for å endre Nepals statsborgerskapslover etter at hun fant ut at de to døtrene hennes var blitt statsløse. Hun har lagt til rette for statsborgerskap for dem og for tusenvis av andre i samme situasjon.

Polarhelt og humanist

I tillegg for Moldovas befolkning hederlig omtale for å være et fyrtårn for medmenneskelighet etter å ha satt egne problemer til side for å ta imot over en million flyktninger fra krigen i Ukraina.

Prisene deles ut i en seremoni i Genève 14. oktober. Norske og sveitsiske myndigheter støtter prisen, som er oppkalt etter den norske polarforskeren, oppdageren, diplomaten og humanisten Fridtjof Nansen.

