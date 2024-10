Google må åpne for konkurrerende app-butikker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beslutningen kommer etter at IT-giganten i desember i fjor tapte et søksmål anlagt av spillselskapet Epic Games, som blant annet står bak Fortnite. I den saken kom juryen fram til at Android Play Store gir Google ulovlig monopolmakt.

Juryen trengte bare noen få timer på å konkludere med at Google hadde brukt flere ulovlige strategier for å opprettholde sitt monopol på app-butikker på Android-telefoner.

Blant strategiene de slo ned på var begrensninger av utviklernes mulighet til å tilby alternative betalingsløsninger og at de som forsøkte å distribuere apper utenom Android Play Store, ble straffet.

