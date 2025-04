Nytt Fosse-stykke: – Veldig overraskende!

– En veldig overraskende tekst! Tydelig Fosse, men med en helt ny vri – en underfundig humor som nesten gjør det til en slags komedie. Jeg tror det blir kjempegøy, sier Kjersti Horn til Dagsavisen.

Hun er teatersjef ved Det Norske Teatret, som sammen med forlaget Samlaget arrangerer Den internasjonale Fossefestivalen. Det skjer først fra 5. til 12. september, men deler av programmet ble kjent denne uka.

Inkludert urpremieren på Jon Fosses nyskrevne skuespill, som enkelt og greit heter «Skodespelet». I stykket møtes et yngre og et eldre par på en ferjekai. De vet ikke når båten kommer. Så de venter. Mens de venter, dukker en trupp skuespillere opp, og tilbyr å spille teater for dem. Parene takker ja.

– Eksistensielt om livet og døden. Men med varme og humor. Litt trøst, sier Horn.

Johannes Holmen Dahl er regissør og Nia Damerell er scenograf på «Skodespelet».

Édouard Louis

Jon Fosse fikk Nobelprisen i litteratur høsten 2023.

– Det er tydelig at prisen er en døråpner for Det Norske Teatret. Vi kan tiltrekke oss stemmer som ellers ikke ville sett i vår retning, fordi de er oppmerksomme på Jon Fosse og Nobelprisen, sier Kjersti Horn.

Den franske forfatteren Édouard Louis er Fossefestivalens første æresgjest. (Jean-Francois Robert for Aschehoug forlag)

For første gang har Fossefestivalen i år en æresgjest eller festivalprofil. Franske Édouard Louis har samarbeidet med Kjersti Horn tidligere, da hun var den første som lagde sceneversjoner av tekstene hans. Først «Farvel til Eddy Belleguele», siden «Valdens historie», «Kven drap far min?» og «Ei kvinnes kamper og forvandlinger».

– Denne gangen er det Édouard selv som står på scenen og framfører monologen som på fransk heter «Qui a tué mon père», altså «Kven drap far min». Han er høyt elsket i Norge. Dette er en fantastisk mulighet til å se forfatteren framføre teksten selv, sier Horn.

Forestillingen er et gjestespill fra Schaubühne Berlin og Théâtre de la Ville Paris, regissert av Thomas Ostermeier.

«Ord for blod»

Fra Sverige kommer gjestespillet «Så var det».

– Etienne Glaser er en nestor i svensk teater. Han er 87 år, og framfører monologen som på norsk heter «Slik var det», sier Horn.

Fra Schauspiel Köln kommer gjestespillet «Der Name»/«Namnet» av Jon Fosse, i regissør Kay Voges grøsseraktige versjon. Regissør Lisaboa Houbrecht utforsker kjønn og identitet i sin versjon av Fosse-stykket «Vinter».

I samarbeid med Riksteatret viser Fossefestivalen også svenske Faysa Idles «Ord for blod» på Rommen scene. Stykket handler om gjengkrig og lojalitet, og er basert på Idles bok «Ett ord för blod» fra 2023.

Enda flere programposter vil bli kjent etter hvert.

Røyst til det useielege

Teatersjef Kjersti Horn og Den fjerde internasjonale Fossefestivalen har hentet inspirasjon fra komiteens begrunnelse idet Jon Fosse ble tildelt Nobelprisen.

Teatersjef og teaterregissør Kjersti Horn. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

– Fosse fikk prisen for nyskapende dramatikk og prosa som «gir røyst til det useielege». Vi har tatt den setningen som overskrift for festivalen. Fossefestivalen kan bli en enda viktigere samtidsteaterfestival der vi i tillegg til å invitere internasjonale gjestespill og sentrale navn også diskuterer store og vanskelige spørsmål: Hvordan kan vi gjøre verden bedre med teater? sier teatersjef Horn.

– Den setningen, om å gi stemme til det usigelige, ligger nær mitt eget prosjekt. Vi må prate om viktige ting. Åpne opp. Ikke bare se på noe fint. Vi trenger flere internasjonale gjestespill til Oslo, slik at vi kan knytte kontakter og invitere folk tilbake for å lage ting her. Og vi trenger det fordi teateret skal være del av en større samtale om hva som er viktig for folk. Fosse er og kan være det. Stykkene hans er egentlig veldig tilgjengelige, sier Kjersti Horn.