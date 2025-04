Drammen-ordfører: – Nei, det er ikke greit

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Nei, det er ikke greit, svarer Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen (H), på Dagsavisen spørsmål om hva han tenker om at Nav Drammen «råder» noen til å flytte for å fortsatt få sosiale ytelser.

– Jeg er informert om at Nav Drammen har endret denne praksisen, skriver han videre i en e-post til Dagsavisen.

Før påske skrev Dagsavisen om «Mette», som leier en toroms i Drammen sentrum. Leiligheten, som er av det hun omtaler som en leilighet med vanlig standard, betaler hun 11.900 kroner i måneden for.

Men Nav Drammen mener husleien der hun leier er for høy, og har bedt «Mette» om å finne seg et billigere sted om de fortsatt skal yte økonomisk hjelp. Eller at hun finner seg bolig i en nabokommune. Nå har hun klagd på vedtaket.

Ingen makspris

Ordfører Kjell Arne Hermansen sier at Nav Drammen ikke setter noen makspris.

– Kostnadsnivå er helt individuelt ut ifra hva hver enkelt innbygger har av inntekter og utgifter, når de søker om økonomisk sosialhjelp, sier han.

Nav kan ikke tvinge noen til å flytte til en annen kommune. — Kjell Arne Hermansen (H), ordfører Drammen

– Målet med en individuell økonomisk utregning på økonomisk sosialhjelp er basert på at ytelsen er midlertidig. Nav kan ikke tvinge noen til å flytte til en annen kommune. Når det gjelder konkrete spørsmål knyttet til lovverket, så henviser jeg til kommunedirektøren for å svare på dette, sier ordføreren.

Har klaget

«Mettes» klage er opprettet hos Nav og under behandling, forteller hun Dagsavisen mandag.

Jeg sjekker Finn jevnlig og er det noe aktuelt så melder jeg interesse. — «Mette»

– Nytt vedtak er ikke fattet enda så jeg vet ikke hva de vil forvente når det kommer denne uken. Per nå blir jeg boende og må det. Jeg har uansett tre måneders oppsigelse. Og det er vanskelig finne noe på grunn av prisene. Jeg sjekker Finn jevnlig og er det noe aktuelt så melder jeg interesse. Men på grunn av prisene Nav forventer og godtar, så er det jo ingenting der ute for meg, ifølge «Mette».

Dagsavisen har spurt Nav Drammen om hva de mener om endret praksis, slik ordføreren skriver.

«Endret praksis, som nevnt her, handler om hvilken ordlyd vi bruker i vedtakstekst, ikke selve vurderingen som er gjort i en enkeltsak», skriver Nav Drammen i en e-post til Dagsavisen.

Om «Mettes» sak skriver de:

«Mette» og alle andre brukere må forholde seg til sin veileder, og den informasjonen som de får av veilederen. Hun kan også klage på vedtak som hun ikke er enig i.»

Nav Drammen ber «Mette» finne seg et rimeligere sted å bo, om hun fortsatt skal få økonomisk hjelp. (Tom Vestreng)

Svar fra kommunedirektøren

Saken om «Mette» har fått flere politikere i Drammen og på stortinget, blant dem Rødts Mímir Kristjánsson, til å reagere. Hvilken betydning det vil få for «Mette», er uvisst.

Politikere i Drammen kommune ble gjennom Dagsavisens oppslag gjort oppmerksom på situasjonen.

– To andre politikere i det utvalget jeg leder, sendte meg en henvendelse, sier KrF-politiker Billy Taranger, som vil ta personlig kontakt med «Mette».

Simon Nordanger (Sp) sendte inn et spørsmål til kommunedirektøren om saken. SVs Sahar Madahian ba om at vi kunne stå sammen for å endre en slik behandling og praksis av sårbare mennesker, sa Taranger (KrF) til Dagsavisen i forrige uke.

Taranger, som leder hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering i Drammen kommunestyre, er klar på at politikerne ikke ønsker at folk skal flytte fra kommunen.

– Det er ikke et godt råd og burde vært utelukket som profesjonelt råd. Det kan være et godt råd/alternativ for kommunen, som da slipper sosialutgiftene, men det blir da en annen kommune som overtar utgiftene, sier han.

Fikk svar

Rett før helgen kom svaret fra kommunedirektør i Drammen Trude Andresen på spørsmålene som Simon Nordanger (Sp) sendte inn. Han spurte blant annet om dette:

I Dagsavisen 15. april omtales praksis ved NAV Drammen og forholdet mellom sosialhjelp og markedspris på leieboliger i kommunen, herunder også kommunale boliger.

Det fremkommer i artikkelen at NAV har svart innbyggeren med en oppfordring om å flytte til en annen kommune som følge av bokostnader i Drammen.

Er kommunedirektøren kjent med om dette er en praksis ved NAV Drammen å svare ut innbyggere på denne måten?

Er kommunedirektøren fornøyd med denne kommunikasjonen ovenfor innbyggere?

Svarene kom i forrige uke.

Der skriver kommunedirektøren blant annet at hun erkjenner at kommunikasjonen i denne konkrete saken ikke har vært god. Nav Drammen har iverksatt tiltak for å rette opp i dette, fortsetter hun.

«Malverket som har vært benyttet i saksbehandlersystemet, har hatt en formulering hvor det oppfordres «til å se etter billigere alternativ i andre kommuner». Dette er en formulering som ikke brukes lenger, og malverket er endret. I vedtaksteksten fra Nav fremgår det nå at vi gir generelle råd og økonomisk veiledning. I konkrete tilfeller kan det imidlertid vurderes å gi råd om å kutte sine kostnader for å ha balanse mellom inntekter og kostnader. Dette vil i så fall fremgå av vedtaksteksten, men er en konkret og individuell vurdering og ikke en del av malverket», heter det videre i svaret.

«Kommunedirektøren er i utgangspunktet av den oppfatning at leieprisen på kommunale boliger i Drammen ligger på et nivå som står i stil til de økonomiske rammene for de aktuelle tjenestemottakerne. Kommunedirektøren vil imidlertid se nærmere på dette temaet og komme tilbake til hovedutvalget med en orientering i løpet av 2. halvår.»

