Oljelager brant i Russland – flere droneangrep gjennom natten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Like før klokken 9 hadde brannmannskaper lyktes i å slukke brannen ved oljelageret i Perm, som ligger nær Uralfjellene i Russland.

Flammer hadde omsluttet drivstofftanker på anlegget, uten at personer var kommet til skade, ifølge russiske myndigheter.

Brannårsaken er foreløpig ikke kjent. Anlegget ligger rundt 1500 kilometer fra frontlinjen i Ukraina.

Droneangrep mot Russland

Russiske grenseregioner har vært utsatt for flere droneangrep gjennom natten, ifølge Russlands forsvarsdepartement.

De hevder å ha skutt ned 18 droner gjennom natten, hvorav seks ble skutt mot Belgorod-regionen, seks mot Voronesj, en over Rostov og fire over Azovhavet, nordsiden av Svartehavet.

Guvernøren i Voronesj Alexander Gusev sier luftvernet har ødelagt flere ukrainske droner og at ingen er såret. Det brøt ut en brann ved et drivstofflager, men denne ble slukket av brannmannskaper.

Leilighetsbygg truffet i Kyiv

Ukraina hevder på sin side at Russland angrep kritisk infrastruktur i landet med 19 ulike droner gjennom natten. Luftforsvaret skjøt ned ni av disse dronene, mens ytterligere sju ble utsatt for elektronisk jamming. Ukrainske myndigheter har ikke sagt hva som skjedde med de siste to dronene.

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko sier et leilighetsbygg i hovedstaden ble truffet, men at ingen ble såret i angrepet. Det ble også meldt om skader på et næringsbygg i Kirovohrad i sentrale Ukraina, ifølge regionens guvernør.

Les også: Ekspert: – Hvorfor skal Vladimir Putin høre på Vance og Trump? (+)

Les også: Tror på ny trussel fra Vladimir Putin: – Dette er et spill (+)

Les også: Stoltenbergs erstatter med klar beskjed: – Ukraina må vinne