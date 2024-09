Over 20 drept i israelske angrep mot Gaza

Minst fire mennesker ble drept i det israelske flyangrepet søndag mot Umm al-Fahm-skolen i Beit Lahiya helt nord på Gazastripen, ifølge det palestinske sivilforsvaret og leger som Reuters har snakket med.

Den israelske hæren sier det var et presisjonsangrep rettet mot militante Hamas-medlemmer. De anklages for å ha brukt skolen som et kommando- og kontrollsenter, noe Israel ikke har lagt fram bevis for.

Sivilforsvaret oppgir ikke hvorvidt ofrene var sivile eller stridende.

Gazas skoler har vært stengt i nesten et år, men er omgjort til midlertidig bosted for internt fordrevne palestinere. Rundt 90 prosent av Gazas 2,3 millioner innbyggere er drevet på flukt fra israelske angrep.

Israel har gjentatte ganger angrepet skolene og anklaget militsmedlemmer for å bruke dem som skjulested.

I et annet angrep ble tre mennesker drept i et hus i Gaza by, opplyser leger til Reuters.

Siden søndag morgen er minst 28 palestinere drept i israelske angrep på Gazastripen, opplyser kilder i helsevesenet til Al Jazeera.

Helsedepartementet på Gazastripen opplyste søndag ettermiddag at minst 41.595 palestinere er drept og 96.251 såret i israelske angrep siden 7. oktober.

