Orkanen Helene etterlot seg minst 69 døde og tap for opptil 100 milliarder dollar

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Delstater over hele det sørøstlige USA startet søndag på den massive opprydningsinnsatsen etter at vind, regn og stormflo rammet da Helene feiet inn over regionen.

Millioner av mennesker var uten strøm, og veier og broer er ødelagt i flom i delstatene South Carolina, Florida, Georgia, North Carolina og Virginia.

Hittil er 69 mennesker registrert omkommet, ifølge statlige og lokale tjenestemenn i de rammede delstatene. Tallet ble oppjustert da det viste seg at dødstallet hadde steget med 11 personer i North Carolina. Nabodelstaten South Carolina er hardest rammet med til sammen 24 omkomne.

Det fryktes at dødstallene vil stige ytterligere etter hvert som myndighetene får bedre oversikt over situasjonen.

Anslag over skader varierer fra 15 til mer enn 100 milliarder dollar, opplyste forsikringsselskap og prognosemakere i helgen. Omfanget av skader på eiendom og tapt økonomisk produksjon vil bli tydeligere i dagene som kommer.

I North Carolina er alle veier i den vestlige delen av delstaten å anse som stengt. Det vil ta måneder å reparere, sa guvernør Roy Cooper søndag. Mat og vann må nå fraktes ut til folk i disse områdene.

– Dette er en enestående tragedie, som krever en enestående respons, sa guvernøren.

Uværet har forårsaket skader på vannsystemer, kommunikasjon og kritisk transportruter over hele regionen, ifølge føderale krisemyndigheter.

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)