Putins nye atomdoktrine: – Skaper mer usikkerhet

Endringene ble kommentert torsdag av Putins talsmann, Dmitrij Peskov. Han kalte dem et signal og en advarsel til vestlige land om konsekvensene hvis de angriper Russland.

Selve forslaget ble presentert av Putin selv dagen før under et møte i Russlands sikkerhetsråd. Heretter vil han angivelig vurdere bruk av atomvåpen hvis Russland utsettes for et massivt angrep med raketter, fly eller droner.

Et angrep på Russland som støttes av andre land med atomvåpen, vil ifølge Putin anses som et «felles angrep».

– Dette er selvfølgelig for å skremme, med krigen i Ukraina som et bakteppe, sier Tor Bukkvoll ved Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI) til NTB.

– USA har sagt ifra

Ifølge Bukkvoll pleier Russland å advare om mulig atomvåpenbruk når Vesten trapper opp støtten til Ukraina.

Bakgrunnen denne gangen er høyst sannsynlig at USA og europeiske land vurderer å gi Ukraina lov til å bruke langtrekkende raketter mot mål inne i Russland.

Tross gjentatte trusler har Russland så langt ikke brukt atomvåpen i Ukraina. Bukkvoll peker på flere konkrete årsaker til det.

– USA har nok sagt klart ifra hva de kan komme til å gjøre hvis Russland bruker atomvåpen, sier Bukkvoll.

Vel så viktige tror han signalene fra Russlands handelspartnere har vært. Både Kina og India har ifølge Bukkvoll gitt beskjed at de ikke ønsker russisk atomvåpenbruk.

Grunn til bekymring

I tillegg mener FFI-forskeren at det er uklart hvor stor militær nytte det ville hatt for Russland å bruke såkalte taktiske atomvåpen i Ukraina.

Den militære nytten av disse våpnene blir ikke større av at Putin endrer sin doktrine. Likevel mener Bukkvoll at grepet gir grunn til bekymring.

– Det er jo skumlere for resten av verden, sier han.

Russland har verdens største atomvåpenarsenal, og den nye doktrinen vil i teorien senke terskelen for når arsenalet kan tas i bruk. Bukkvoll sier det skaper økt usikkerhet.

– Til en viss grad binder Russland seg selv til å vurdere atomvåpenbruk tidligere enn før, mener Bukkvoll.

Ønsker uklarhet

Pavel Podvig, en russisk ekspert på atomvåpen bosatt i Sveits, mener Putins nye doktrine er ment å skape nettopp usikkerhet.

– Dette er et budskap som er formulert for å advare Vesten, sier Podvig til Washington Post.

Ifølge Podvig håper Putin å skape usikkerhet og uklarhet rundt hva som kan bli Russlands svar når vestlige land hjelper Ukraina.

Russlands nåværende atomvåpendoktrine er fra 2020. En av de foreslåtte endringene er å åpne for bruk av atomvåpen selv om ikke Russlands «eksistens» er truet.

Slike våpen vil angivelig kunne brukes mot land som ikke har atomvåpen selv, men som støttes av andre atommakter.

I tillegg vil Putin vurdere bruk av kjernevåpen også hvis Belarus – hans nærmeste allierte – blir angrepet.

– Negative bivirkninger

Washington Post har også stilt spørsmål om doktrineendringene til en russisk akademiker med tette forbindelser til russiske diplomater.

Akademikeren, som ikke ønsker å bli navngitt, sier endringene vil gjøre doktrinen mer «fleksibel». Samtidig understreker hen at atomvåpen ikke er Russlands foretrukne virkemiddel.

Hen viser til ukrainske styrkers bakkeangrep i den russiske regionen Kursk. Å svare på et slikt angrep med atomvåpen vil ha «betydelige negative bivirkninger», fastslår den russiske eksperten.

– Dette kan vanskelig forsvares fra et militært ståsted, legger hen til.

Regjeringen i Ukraina mener kaller endringene i Russlands atomvåpendoktrine for «kjernefysisk utpressing». Ifølge Andrij Jermak, stabssjef for president Volodymyr Zelenskyj, kommer utpressingen ikke til å virke.

