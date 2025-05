Norsk ekspert: Fare for storkrig mellom India og Pakistan

– Dette er kjempealvorlig, sier Arild Engelsen Ruud til Aftenposten etter at India angrep pakistanske mål natt til onsdag.

Ruud er professor i Sør-Asia-studier ved Institutt for kultur, religion, Asia- og Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo.

India og Pakistan har utkjempet tre fullskala kriger mot hverandre etter at de to landene, som i dag er atommakter, oppnådde uavhengighet fra britene i 1947. Begge landene mener de har rett på hele Kashmir.

Strid rundt Kashmir gjør at de i dag kontrollerer hver sin del av den omstridte regionen, atskilt med en såkalt kontrollinje. Gjennom årene har det vært flere trefninger på tvers av denne linjen.

Svar på turistangrep

I forrige måned ble 26 turister skutt og drept i den indiskkontrollerte delen av Kashmir. Myndighetene i New Delhi mener at opprørere tilhørende den Pakistan-baserte gruppen Lashkar-e-Taiba, som er stemplet av FN som en terrororganisasjon, sto bak angrepet.

Natt til onsdag svarte India med å angripe pakistanske mål.

– Dette er Indias svar på terrorangrepet for to uker siden, som gruppene bak har bånd til Pakistan. Pakistan har over tid provosert India, og regjeringen i India følte seg nå tvunget til å svare, sier Ruud til VG.

Overfor Aftenposten viser han til at indiske myndigheter mener angrepet ble styrt fra Pakistan.

– Det måtte komme noe. Det er dette terroristene ønsker, sier han.

– Storkrig

– Nå er det fare for storkrig. Det er en utvikling som ingen av landene ønsker seg, men som kan bli presset fram av politiske årsaker, sier Ruud til Aftenposten.

Sikkerhetsstyrker holdt vakt mens en ambulanse ankom et sykehus i Bahawalpur med sårede etter et antatt indisk rakettangrep natt til onsdag. (Asim Tanveer/AP)

Pakistan varslet natt til onsdag at landet kommer til å svare på angrepet. Ruud sier det ikke er usannsynlig at det vil kommet et militært svar fra Pakistan mot India.

– Det kan nå bli vanskelig for Pakistan å la være å svare militært, sier han.

Omfanget av det indiske angrepet, og hvordan det vil slå ut politisk i Pakistan, kan være avgjørende, påpeker han, og viser til at det er elementer i det pakistanske statsapparatet som har interesse av konflikt med India.

– Det er elementer som oppmuntrer til krig, sier Ruud.

Han legger til at det også er krefter på begge sider som vil forsøke å deeskalere situasjonen.

Guterres bekymret

– Ingen av landene ønsker krig, men faren for eskalering er reell og uhell eller feil kan skje. Terrorgruppene bak angrepene opererer i og rundt deler av det pakistanske militæret, og forsøker å holde spenningene mellom India og Pakistan i live, sier Ruud til VG, og legger til:

– Pakistans regjering vet at de ikke kan vinne en krig, og India vil ikke risikere sin troverdighet. Likevel kan slike angrep vekke sterke følelser – det er viktig at situasjonen ikke kommer ut av kontroll.

Demonstranter i Hyderabad, Pakistan brenner et indisk flagg. (Pervez Masih/AP)

Pakistans forsvarssjef sier 26 sivile er drept og 46 er såret i indiske angrep mot Pakistan. Onsdag morgen uttalte pakistanske tjenestemenn at 13 mennesker, blant dem kvinner og barn, ble drept i et indisk rakettangrep som rammet en moské i Bahawalpur i Pakistan. Det melder AP.

Tidligere på natten uttalte en talsmann for Pakistans forsvar at åtte mennesker var blitt drept, 35 såret og to savnet i indiske angrep mot pakistanske mål. På indisk side ble det da meldt om tre drepte. Onsdag morgen uttalte indisk politi at antallet drepte i pakistanske angrep mot den indiskkontrollerte delen av Kashmir hadde steget til sju, og at 35 personer er såret.

Pakistans forsvarsminister sier til Reuters at fem indiske fly og en indisk drone ble skutt ned. Påstanden er ikke bekreftet av India, men fire lokale regjeringskilder i det indiske territoriet Jammu og Kashmir sier til Reuters at tre kampfly styrtet.

I provinsen Punjab har pakistanske myndigheter innført unntakstilstand og satt sykehus og sikkerhetsstyrker i høyeste beredskap.

I en uttalelse fordømmer Pakistans utenriksdepartement Indias angrep på det sterkeste.

Pakistan har varslet FNs sikkerhetsråd og sagt at landet påberoper seg retten til å svare på det indiske angrepet.

FNs generalsekretær António Guterres sier han er svært bekymret. Han ber partene utvise størst mulig tilbakeholdenhet.

– Verden har ikke råd til en militær konfrontasjon mellom India og Pakistan, sier Guterres.

Kina og USA vil unngå eskalering

Kina ber partene om å vise tilbakeholdenhet og sette fred og stabilitet i førersetet, står det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Beijing.

Departementet uttaler at Beijing beklager Indias militære svar mot Pakistan og at Kina er bekymret over situasjonen som nå råder.

USAs utenriksminister Marco Rubio har også uttalt seg. Han oppfordrer India og Pakistan til å holde kommunikasjonslinjene åpne og unngå eskalering, står det i en uttalelse fra Washington.

USAs president Donald Trump kommenterte den spente situasjonen tirsdag. Han kalte opptrappingen «en skam» og sa at han håper kampene raskt tar slutt.

