Biden varsler grep for å få fart på støtten til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltok onsdag i hoveddebatten under FNs hovedforsamling i New York, og setter nå kursen for Washington. Der skal han ha møter med Biden og visepresident Kamala Harris. Han skal også besøke Kongressen.

To amerikanske tjenestemenn opplyser til nyhetsbyrået Reuters at USA planlegger å kunngjøre militær bistand til Ukraina til en verdi av mer enn 8 milliarder dollar under den ukrainske presidentens besøk.

Summen tilsvarer 84 milliarder norske kroner.

President Joe Bidens administrasjon har ifølge byrået hatt det travelt med å få Kongressens godkjennelse til å bruke opp 5,6 milliarder dollar i militær bistand til Ukraina før 30. september. Det er slutten av det føderale regnskapsåret.

Les også: Lavrov advarer Vesten: – Det eneste språket dere forstår

Les også: Biden i FN: – Vil fortsette å støtte Ukraina