Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I talen under hoveddebatten i New York sa Biden også at Vladimir Putins krig i Ukraina har vært mislykket.

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)

Les også: Leiebolig: – Mange tar til takke med dårlige boliger fordi de er redde for å bli sagt opp (+)