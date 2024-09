Over tusen mål angrepet i Libanon siste døgn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helsemyndighetene i Libanon melder om minst 356 døde og over 1.000 sårede etter Israelske angrep i landet mandag. Samtidig melder Pentagon at USA sender flere militære styrker til Midtøsten.

Dødstallene skiller ikke mellom sivile og militære omkomne. Men helsemyndighetene opplyser at barn, kvinner og helsearbeidere skal være blant de drepte, skriver The Washington Post.

Mandag melder USA at de sender flere styrker til Midtøsten.

Pentagons talsperson Pat Ryder gir ingen detaljer om hvilke styrker det er snakk om, eller hva soldatene skal gjøre i regionen. USA har fra før rundt 40.000 soldater i området, melder NTB.

– I lys av den økte spenningen i Midtøsten, og av forsiktighetshensyn, sender vi et lite antall ekstra soldater for å forsterke styrkene som allerede er i regionen. Men av hensyn til den operasjonelle sikkerheten kommer jeg ikke til å kommentere eller gi noen detaljer, sier Ryder.

Pentagons talsperson Pat Ryder sier USA sender flere styrker til Midtøsten.

– Viktig toppunkt

Israel opplyser at de har angrepet 1.300 mål i Libanon siste 24 timer, og hevder de har påført Hizbollah store materiell tap. Angrepene har særlig skjedd sør i Libanon og i Bekaadalen.

– Blant målene som ble truffet, er bygninger der Hizbollah har skjult raketter, missiler, utskytningsramper, droner og annen terrorinfrastruktur, heter det i en uttalelse fra den israelske hæren.

Israels forsvarsminister, Yovan Gallant, kaller angrepene et viktig toppunkt.

– I dag har vi nådd et viktig toppunkt. Det som Hizbollah har bygget opp over en periode på 20 år siden den andre Libanon-krigen, blir faktisk ødelagt av IDF, sier Gallant.

En israelsk militær talsmann uttalte mandag at luftangrepene vil fortsette, og oppfordret innbyggere i deler av Libanon til å holde seg unna områder som vil bli målrettet, uten å spesifiserte de nøyaktige stedene.

– Vi råder sivile fra libanesiske landsbyer som ligger i eller i nærheten av bygninger og områder brukt av Hizbollah til militære formål, som de som brukes til å lagre våpen, til umiddelbart å flytte seg bort fra fare for sin egen sikkerhet, sa han ifølge The Wall Street Journal.

Røyk over område i Bekaadalen etter israelske luftangrep.

Fortsatt støtte av Iran

– Iran vil fortsette å støtte Hizbollah, den libanesiske militante og politiske bevegelsen, så lenge Israel blir bevæpnet av USA, sa den iranske presidenten Masoud Pezeshkian mandag.

Iran har lenge støttet Hizbollah med militær hjelp.

– Vi er villige til å legge alle våre våpen til side, så lenge Israel er villig til å gjøre det samme, sa Pezeshkian til en gruppe journalister i New York, melder The Washington Post.

Irans President Masoud Pezeshkian.

Libanons informasjonsminister, Ziad Makary, sa i en uttalelse mandag at et stort antall mennesker i Beirut og andre områder mottok meldinger som oppfordret dem til å evakuere, noe han beskrev som en form for «psykologisk krigføring».

Siden oktober i fjor har rundt 60 000 mennesker fra nordlige israelske lokalsamfunn blitt fordrevet på grunn av trusselen om Hizbollahs rakettangrep fra Libanon.

– Israelske angrep på Libanon vil fortsette til vi oppnår våre mål, og bringer innbyggerne i nord trygt tilbake til sine hjem, sier Israels forsvarsminister.

