Netanyahu hevder rundt 50 gisler i Gaza fortsatt er i live

Benjamin Netanyahu snakket om dette under et møte i den parlamentariske utenriks- og sikkerhetskomiteen i Jerusalem, ifølge medieoppslag i blant annet Times of Israel søndag. Det var ingen offisiell bekreftelse på dette, da det var en lukket sesjon.

Krigere fra Hamas og andre jihadistgrupper drepte mer enn 1200 mennesker i Israel 7. oktober og tok rundt 250 som gisler til Gaza, noe som utløste den pågående krigen.

Under en våpenhvile i slutten av november i fjor løslot Hamas 105 gisler. Til gjengjeld løslot Israel 240 palestinske fanger. Indirekte forhandlinger om en våpenhvile i Gaza og løslatelse av flere gisler har så langt vært mislykket.

Enkelte gisler har siden blitt frigjort av det israelske militæret, mens flere er funnet døde. Eksperter og observatører har lenge trodd at mange av gislene som fortsatt er på Gazastripen, ikke lenger er i live.

Tidligere søndag sa palestinsk medisinsk personell at minst sju mennesker ble drept og andre såret i et israelsk angrep på en tidligere skolebygning nord på Gazastripen. Lederen for det Hamas-kontrollerte boligdepartementet var blant de døde, ifølge medisinske kilder.

