Amerikanske valgprognoser kan få velgere til å sitte hjemme

Statistikeren Nate Silver revolusjonerte amerikanske valgprognoser med opprettelsen av nettstedet FiveThirtyEight i 2008. Han ble et fenomen med treffsikre analyser av valgutfallet.

Silver tok i bruk avanserte statistiske modeller for å analysere og forutsi valgutfall, i stedet for å stole på enkelte meningsmålinger. Silver samlet data fra en rekke kilder, vurderte dem kritisk, og integrerte dem i komplekse modeller som tok hensyn til usikkerhet og variabilitet.

Flere modeller

– Det har kommet flere modeller til etter at Nate Silver etablerte FiveThirtyEight. The Economist kom med i forrige presidentvalg. Nå har Silver trukket seg ut av FiveThirtyEight. Men han publiserer fortsatt framskrivninger med sin egen modell. Det er minst tre slike modeller som får mye oppmerksomhet i det amerikanske valget, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Jørgen Bølstad, til NTB.

Han sto bak meningsmålingsprosjektet Estime som under stortingsvalget i 2021 samlet opp meningsmålinger via Poll of polls, og lagde prognoser ut fra gamle og nye målinger.

Estime traff godt på antall mandater, men ble «slått» av Norsk Regnesentral i å anslå prosentvis oppslutning.

Ikke nok data til å vurdere

Den amerikanske statistikeren Justin Grimmer advarer mot å ha for stor tiltro til valgprognosene i det amerikanske valget. Det er rett og slett ikke nok data til å avgjøre om én modell er bedre enn andre.

– Mens vi mangler bevis på at prognosene er nøyaktige, ser vi bevis på at de kan skape forvirring og potensielt hindre velgere til å stemme, skriver Grimmer i en artikkel i Politico.

Jørgen Bølstad er enig i denne vurderingen og mener det er uheldig dersom det skapes et feil uttrykk om kandidatenes styrke i modellene.

– Grimmer peker på at hvis det gis et inntrykk av at man vet hva utfallet blir, så risikerer man at folk lar være å stemme. Det er en reell fare for at man påvirker valget ved å gi et inntrykk av at man kjenner resultatet. Det vil være uheldig, sier Bølstad.

Forvirrer velgerne

En omfattende undersøkelse fra 2020 viser at prognosene som spår valgutfallet, er høyst forvirrende for velgerne. Mer enn en tredel forveksler den prosentvise sannsynligheten for at en kandidat skal vinne med kandidatens oppslutning i prosent.

– Faren for at det skjer har vært ekstra stor nå, fordi oppslutningen om kandidatene har ligget rundt 50 prosent lenge. Når en modell plutselig har gitt litt høyere prosents sjanse for seier til Trump, er det fare for at noen tolker det som en forventet prosentandel for Trump, sier Jørgen Bølstad til NTB.

Justerte modellen som ga Biden fordel

Prognoseguruen Nate Silver har forlatt FiveThirtyEight, men fortsetter som prognosemaker. FiveThirtyEight drives videre av Elliot G. Morris.

Da Donald Trump tidligere i år fikk et klart forsprang på Joe Biden, endret ikke FiveThirtyEigth sine prognoser om at Biden lå best an til å vinne presidentvalget.

– De hadde en modell som reagerte lite på meningsmålinger så tidlig i løpet. Dermed fikk Biden en høy sannsynlighet for seier, selv om han lå dårlig an på målingene. Da Biden trakk seg, tok FiveThirtyEight ned modellen. En måned senere startet 538 en ny modell tilpasset Kamala Harris. Dermed har nettstedet innrømmet at den første modellen ikke var helt optimal. Det er interessant, sier Bølstad.

Sammenlignet med det endelige valgresultatet blir målingene bedre når det nærmer seg valg.

Målingene treffer bedre og bedre jo nærmere valgdagen kommer. Derfor vil disse modellene legge mer og mer vekt på meningsmålingene etter hvert som valget nærmer seg, sier Jørgen Bølstad.