White Stripes saksøker Trumps musikkbruk

Bandet hevder den republikanske presidentkandidaten har brukt sangen «Seven Nation Army» i et innlegg i sosiale medier, uten å ha fått tillatelse.

I søksmålet kommer det også fram at de motsetter seg at Donald Trump bruker sangen fordi bandmedlemmene Jack White og Meg White «på det sterkeste er imot politikken og handlingen til Trump da han var president og det han har foreslått i den andre perioden han ønsker seg».

Trumps valgkampstab har foreløpig ikke kommentert søksmålet.

En rekke profilerte musikere har kritisert Trump for å bruke musikken deres på valgkampmøter. I forrige uke fastslo en føderal dommer i Atlanta at den republikanske presidentkandidaten ikke kan bruke sangen «Hold On, I'm Coming» etter et søksmål fra boet etter låtskriver Isaac Hayes.

