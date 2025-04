Trumps jag etter lojalister: – Hvis han begynner å mislike noen, setter det seg

– Jeg har ingen intensjon om å sparke ham. Jeg skulle gjerne sett at han var litt mer aktiv med tanke på planer for å senke renta, sa USAs president Donald Trump tirsdag.

Det var en tilsynelatende helomvending etter en rekke utfall mot sentralbanksjef Jerome Powell. Så seint som torsdag forrige uke sa Trump følgende under en presseseanse i Det hvite hus:

– Hvis jeg vil kvitte meg med ham er han raskt borte, tro meg. Jeg er ikke fornøyd med ham.

Trump har i flere år gått ut mot den amerikanske sentralbanken, og har blant annet omtalt Powell som «en stor taper», «Mr. too late» og en «fiende». Etter kritikken fra Trump noterte Wall Street kraftig fall mandag denne uka. En del av uroen var knyttet til om Trump har mulighet til å sparke Powell.

Rekkverk rundt presidenten

Tirsdagens Trump-utspill om at han ikke har planer om å sparke Powell kommer muligens etter press og advarsler bak lukkede dører, tror professor Carl Henrik Knutsen ved Institutt for Statsvitenskap på Universitetet i Oslo (UiO).

– Det dreier seg i bunn og grunn om forskjellige investorer, både statlige og private, og tillit til amerikansk økonomisk politikk og bærekraftighet på sikt; hva man kan forvente. Det å skulle begynne å gripe inn i pengepolitikk og sentralbanken på den måten blir ansett som ganske risikabelt, sier Knutsen til Dagsavisen.

Han minner om at det kommer på toppen av alt som har skjedd rundt Trumps økte tollsatser, gjengjeldelsestoll og advarsler om en mulig handelskrig.

– Om jeg skal spekulere, kan det være at noen Trump lytter til innser at det skaper usikkerhet i markedene, og bak lukkede dører har henvendt seg til Trump og bedt ham om å tenke seg om to ganger.

Trumps utspill tirsdag førte umiddelbart til en oppsving på børsene i USA. Investorer sier forsikringen om at Powell ikke skal sparkes er et bevis på at det er mennesker i presidentens indre krets som anerkjenner at markedene verdsetter uavhengigheten til USAs viktige institusjoner, skriver Financial Times.

– Dette viser at det er noen rekkverk rundt denne presidenten, sier Dec Mullarkey i kapitalforvaltningsselskapet SLC Management, som mener at noen i Trumps indre krets må ha forklart ham hvordan en eventuell sparking av Powell ville rammet USA.

Sentralbanksjef Jerome Powell har fått flere runder med kritikk av USAs president Donald Trump. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Blir gjort til syndebukk?

Flere medier har spekulert på hvorvidt Trump vil gjøre Powell til syndebukk hvis den amerikanske økonomien ikke får den oppturen som presidenten har lovet.

Konteksten rundt Trumps utfall mot Powell er viktig, skriver CNNs Stephen Collinson. Trump har måttet forsvare sin økonomiske politikk, og han har gjentatte ganger lagt skyld på forgjenger Joe Biden, til tross for en opptur i amerikansk økonomi før presidentbyttet. Trumps utspill etterlater et inntrykk av at han er på jakt etter syndebukker, dersom handelskrig-strategien hans ikke fungerer og han ikke får på plass de handelsavtalene som er lovet, skriver Collinson.

– Hvis ting fortsetter å gå nedover og avtaler ikke gjøres, kommer han til å skylde på Jay (Jerome, red.anm.) Powell for nedgangen på markedet og si at det skjedde fordi han ikke kuttet renta, sier Wall Street-børshandleren Peter Tuchman til CNN.

Donald Trump er flink til å bruke syndebukker, sier Carl Henrik Knutsen ved UiO.

– Det er heller ikke nytt i politikken generelt å bruke uavhengige teknokrater som syndebukker når ting går dårlig i økonomien. Det er en lang historie for det i både demokratier og i autoritære regimer. Det er mye spennende skrevet om strategisk bruk av syndebukker, sier han og fortsetter.

– Om det ikke er hovedintensjonen bak retretten, er det en mulighet vi ikke bør tvile på at Trump vil bruke hvis det skulle gå dårlig og rentene ikke gå den veien han ønsker.

Lojalister og personkonflikt

Trumps utfall mot sentralbanksjefen tiltok særlig etter kunngjøringen 2. april om en lang rekke nye tollavgifter rettet mot mange land. Den amerikanske presidenten har bedt Powell om å senke styringsrenta.

– Trump har uttrykt at han ønsker at rentene skal ned. Samtidig ville ikke jeg likt å være sentralbanksjef i USA nå, det er en fryktelig vanskelig jobb. Spesielt all usikkerheten overfor tollpolitikken risikerer et utfall med økt inflasjon, økende arbeidsledighet og nedgang i BNP, sier Knutsen

– Jeg vet ikke hvor dypt Trump tenker rundt slike økonomiske sammenhenger, men han har nok klare ideer om at økonomien skal bli bra med hans politikk, så det er bare å sette ned rentene. Ut fra vanlig økonomisk teori er det veldig forståelig at sentralbanksjefen sier at renta ikke kan settes ned når de kan stå overfor høy inflasjon, fortsetter Knutsen.

Fakta om inflasjon, resesjon og stagflasjon

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer enn før for en bestemt pengesum.

Det motsatte av inflasjon er deflasjon.

Resesjon er en nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP), det vil si negativ økonomisk vekst, i to eller flere kvartaler på rad. En langvarig eller særlig alvorlig resesjon omtales som en depresjon.

Stagflasjon er en periode med stagnasjon i den økonomiske veksten kombinert med høy, og ofte ukontrollert, inflasjon.

(Kilde: Norges Bank, NTB)

Personkonflikter er også et sentralt tema når man ser på Trumps oppførsel.

– Det grunnleggende med Trump er at han ikke er flink til å forholde seg til folk som mener noe annet enn han selv eller trosser ham. Jaget etter lojalister er en del av hans tilsynelatende autoritære personlighet. Han er dårlig på ren uenighet om politikk, og tar det som personkonflikt. Hvis han begynner å mislike noen, setter det seg, sier Knutsen.

Powell og andre i sentralbanken har vært tydelige på at de holder renta på samme nivå på grunn av usikkerheten som kom med Trumps nye tollsatser. Powell gjentok forrige uke at sentralbanken venter på å få bedre oversikt før den tar noen nye grep, og sa at tollavgiftene trolig vil forverre inflasjonen, skriver nyhetsbyrået AP. Sentralbanksjefen har sagt at de utelukkende vil ta beslutninger ut fra hva som er best for alle amerikanere, og at de ikke vil la seg påvirke av politisk press.

Tonen var god mellom Donald Trump og Jerome Powell da sistnevnte ble nominert til sentralbanksjef i 2017. (Carlos Barria/Reuters)

– Valgt keiser som kan gjøre som han vil

En tendens i flere tiår har vært å gjøre sentralbanker politisk uavhengige. Selv når det er politikere som utpeker styrer og sjefer, er det et ønske blant politikere å binde hendene sine og ikke røre pengepolitikken, sier Knutsen.

– Med den bakgrunnen blir direkte politisk innblanding, slik Trump gjør nå, veldig synlig og bryter klart den etablerte normen, som mange reagerer på. Spesielt når det kommer på toppen av alle de andre framstøtene Trump har gjort mot ulike deler av statsapparatet, private universiteter, medier og mange andre institusjoner som i utgangspunktet er selvstendige og skal operere litt uavhengig fra regjeringen.

– Det legger seg på toppen av et bredt narrativ om at Trump konsoliderer makta og mer eller mindre gjør seg selv til en valgt keiser som kan gjøre som han vil, fortsetter Knutsen.

Politisk uavhengighet er viktig for den amerikanske sentralbanken, noe Jerome Powell har vært tydelig på. Sentralbankens uavhengighet fra Det hvite hus har historisk blitt sett som avgjørende for økonomiens stabilitet og det globale finanssystemet, skriver The New York Times.

Presidenten nominerer medlemmer av sentralbankens styre, som så må godkjennes i Senatet. Styret består av sju medlemmer, som vanligvis sitter i perioder på 14 år. Ut av de medlemmene, nominerer presidenten en sentralbanksjef som skal sitte i fire år. Også denne personen må godkjennes av Senatet.

Det var Trump selv som i 2017 utnevnte Powell som sentralbanksjef, før han fikk fornyet tillit i 2021 under Joe Biden. Det tok imidlertid ikke lang tid etter utnevnelsen før Trump kom med kritikk av sentralbanken.

Vil kunne innsette ny lojalist

Flere jusseksperter er enige om at presidenten trolig ikke har myndigheten til å sparke sentralbanksjefen ut fra politisk uenighet, skriver The New York Times. Trump har gjentatte ganger klaget over hvor «forferdelig» han mener Powell er, og at han tror sentralbanksjefen av politiske grunner med vilje holder renta høy for å skade ham, ifølge en av Trumps rådgivere.

Powells periode går ikke ut før i mai 2026, og han har selv vært tydelig på at det ikke er aktuelt å gi seg før tida og at det ville vært ulovlig å sparke ham.

Hvis Trump mot formodning likevel skulle gå inn for å fjerne Powell, vil det være en måte å konsentrere makt rundt presidenten på, sier Knutsen ved UiO.

– Det vil signalisere og vise at man har brutt ned enda en barriere, eller maktsenter. Mer konkret vil man kunne innsette en ny lojalist, en person noen tenker vil være mer lydhør til hva Trump sier framover.

