Strømbruddet i Sør-Europa: – Det største man har sett i historien

– Det har jo ikke skjedd sånn type store ting i Norge, og dette som har skjedd i Spania nå er det største man har sett i historien, sier Tor Reier Lilleholt til Dagsavisen.

Han er kraftanalytiker i Volue Insight.

Mandag ble store deler av Spania og større områder i Portugal og Frankrike rammet av et massivt strømbrudd. Millioner av innbyggere ble berørt.

Ifølge den portugisiske strømoperatøren REN har store temperaturvariasjoner påvirket høyspentledninger sentralt i Spania. Dette skal ha ført til en synkroniseringsfeil, mener strømoperatøren ifølge det spanske mediet ABC.

Mandag kveld sier likevel et styremedlem i REN at det er for tidlig å slå fast hva som er årsaken til det enorme strømbruddet.

– Det kan ikke utelukkes at det skyldes svært store svingninger i de elektriske spenningene, først i det spanske systemet, som deretter spredte seg til det portugisiske systemet. Men det kan også være tusen andre årsaker, påpeker han.

– Kritisk

Spanias statsminister Pedro Sánchez mener det er for tidlig å konkludere med årsaken til det største strømbruddet i landets historie.

Innenriksdepartementet har også erklært nasjonal unntakstilstand i regioner som ber om det.

Reisende i Lisboa venter på bagasjen sin i den portugisiske hovedstaden. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Problemene vedvarer, og mandag ettermiddag opplyste det spanske elektrisitetsselskapet Red Electrica på X at det vil ta rundt seks til ti timer å gjenopprette strømmen i landet.

Stadig flere områder i Spania, deriblant Madrid, har fått strømmen tilbake, opplyser strømoperatøren mandag kveld. Omtrent 20 prosent av strømforsyningen er gjenopprettet, skriver Red Electrica på X.

– Dette er selvfølgelig kritisk på flere områder. Såpass lenge som seks til ti timer i en stor region, det er sjelden man hører om. Så det er kritisk. På landsbygda i Norge kan man være mer vant til noe sånt, men for infrastrukturen i store byer – i så mange timer – det er utfordrende, sier Lilleholt.

NVE: Vanskelig å forestille seg i Norge

– Kan et lignende scenario skje i Norge?

– I områder, ja. Det er litt avhengig av om vi definerer vårt nett som stabilt og sikkert. Vi liker i alle fall å tro at norsk nett har vært veldig stabilt og at det har vært noe som kjennetegner Norge, svarer Lilleholt.

– Hvis det er ekstreme ting som skjer, uten at man har forutsett det, så er det ikke så ulogisk at man kan bli seks timer uten strøm i Norge, legger han til.

APTOPIX Spain Power Outage En selger bruker mobillyset for å finne frem varer i en matbutikk i Barcelona. (Emilio Morenatti/AP)

Tilsyn- og beredskapsdirektør Kristian Markegård sier til VG at det er vanskelig å forestille seg et scenario hvor hele Norge mister strømmen.

– Det norske kraftsystemet er veldig distribuert, sier han til avisen og mener at årsaken er naturgitt:

– Det er fordi vi er et langstrakt land med 1800 produksjonssteder. Vi produserer i all hovedsak strømmen fra vannkraft, og det gjør vi over hele landet.

Tennisstjerne: – Sykt hvor avhengige vi er

Strømbruddet har blant annet stoppet og utsatt en rekke tenniskamper i storturneringen Madrid Open. Den amerikanske stjernespilleren Coco Gauff rakk akkurat å spille ferdig sin kamp mot Belinda Bencic og ta seg videre til kvartfinalen, men i seiersintervjuet ble hun brutt da strømmen gikk.

Coco Gauff under kampen mot Belinda Bencic før strømbruddet i Madrid. (THOMAS COEX/AFP)

Hun rakk ikke å dusje etter kampen.

– Da måtte jeg bare ta våtservietter og tørke meg selv, og så spraye på noe parfyme og ta kvelden, sa Gauff ifølge AP.

– Jeg tror ikke engang vi kommer oss tilbake til hotellet, for trafikklysene er slukket også. Det er sykt hvor avhengige vi er av elektrisitet. Dette setter det i perspektiv, skrev hun på Instagram.

Telefonlinjene ble brutt, trafikklys sluttet å virke, og både tog og t-baner stoppet opp i både Spania og Portugal.

Power outage in Madrid Stans i tog- og metrotrafikken førte til stappfulle busser og bilkaos i Madrid. (Ana Beltran/Reuters)

Strømbruddet førte også til en rekke heisstopp. Spanske nødetater har mandag hjulpet 286 mennesker ut av heiser som stanset i Madrid-området på grunn av strømbruddet i Spania, opplyser lokale myndigheter, ifølge NTB.

