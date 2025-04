100 dager med Trump: – På vei mot et autoritært styresett

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det stormer i starten av USAs president Donald Trumps andre presidentperiode. Nå like før hans 100. dag i embetet onsdag, har Trump signert 139 presidentordrer. En presidentordre er en ordre utstedt til det amerikanske embetsverket som det er forpliktet til å følge opp. Det er flere enn noen annen president. Det er til og med flere enn Franklin D. Roosevelt, som signerte 99 presidentordre da han fyrte i gang de omfattende sosiale og økonomiske reformene i New Deal i sine første 100 dager som president.

Samtidig har mer enn 121.000 statsansatte mistet jobbene sine som følge av massive kutt i statlige etater i USA.

Kutt og kaos

Donald Trump skal tirsdag markere 100-dagers-milepælen med et folkemøte i Michigan. USA-ekspert Jennifer Leigh Bailey nevner dette som noen av de viktigste tingene som har skjedd i løpet av disse 100 dagene:

Kutt i offentlig administrasjon og tjenester, inkludert utdanning.

Kutt i finansiering av forskning og vitenskap, og massiv bekymring blant forskere og akademikere.

Problemer med Ukraina og Zelenskyj, og manglende suksess med å oppnå fred.

Trumps forsøk på å ta over Grønland, og fornærmelser mot USAs nære allierte Danmark.

Trumps handelskrig og internasjonale tollsatser.

Forsøk på å kontrollere pressen og universiteter, inkludert søksmål.

Presidentordrer knyttet til kjønn og transpersoners rettigheter.

Ødeleggelse av det vennskapelige forholdet til Canada.

– Innvandringsspørsmålet er også en veldig stor sak. Folk har blitt vilkårlig arrestert, og det har vært klare brudd på rettsstatsprinsippene, sier Bailey, som er professor ved NTNU til Dagsavisen.

Professor Jennifer Leigh Bailey ved NTNU er dypt bekymret for demokratiet i USA. (NTNU)

Stor frykt for demokratiet

De tre ekspertene Dagsavisen har snakket med, mener alle at Donald Trump har gått til frontalangrep på demokratiet i USA de første 100 dagene ved makten.

– Jeg er blant dem som mener at vi er på vei mot et autoritært styresett. Kanskje er det ingen vei tilbake nå, sier Bailey.

Hun føler på dyp personlig fortvilelse over det som foregår i landet hun kommer fra:

– Jeg er ganske knust og føler en dyp følelse av svik, sier hun.

USA-ekspert Hilmar Mjelde Hilmar Mjelde legger ikke fingrene imellom i sin beskrivelse av hva 100 dager med Trump 2 har betydd.

– Trump har oppnådd å ta USA fra å være et liberalt demokrati til å bli et autokrati. Erfaringene fra andre land er at USA står foran større politiske og økonomiske kriser på grunn av vanstyre og inkompetanse, slår han fast.

Ifølge Mjelde, som er professor ved Høgskulen på Vestlandet, er undergravingen av demokratiet, skaden på amerikansk økonomi og angrepet på statsapparatet det viktigste som har skjedd i løpet av de 100 første dagene i presidentperioden.

– Deler av USA skjønner ikke selv hva som pågår. Amerikansk høyreside er dels blind for de helt åpne autoritære utviklingstrekkene, fordi de ikke er vant til å tenke på USA som noe annet enn verdens fremste demokrati, sier han.

Professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde Hilmar Mjelde mener undergravingen av demokrati, skaden på amerikansk økonomi og angrepet på statsapparatet er det viktigste som har skjedd de 100 første dagene av Trump 2. Mjelde er professor i statsvitenskap. (Mauricio Esteban Pavez Ramirez - Høgskulen på Vestlandet / handout/NTB)

Hilde Restad, USA-ekspert ved Oslo Nye Høyskole, synes det gir lite mening å bedømme Trump som en vanlig president.

– Det karakteristiske ved Trump er at han utfører et planlagt angrep på rettsstaten og demokratiet, sier hun til Dagsavisen.

– Lykkes han med det?

– Det er for tidlig å si noe om. Trump fremstår veldig handlekraftig, men det han gjør blir testet i rettssystemet nå, og mye av det har så langt blitt stoppet. Det er et forsøk på å innføre et autoritært styre hvor han kan gjøre som han vil. Han snakker jo om å ta en tredje presidentperiode nå.

– Tror du han kommer til å prøve seg på en tredje periode.

– Det gjør han sikkert. Han vil nok gjerne sitte resten av livet, sier Restad.

Hilde Restad tror Donald Trump gjerne vil sitte resten av livet som president. (Oslo Nye Høyskole)

Har Trump innfridd?

Jennifer Leigh Bailey kommer selv fra USA. Hvilke mål Trump har klart å oppnå, mener hun er uklart.

– Han har klart å kutte noe i statsapparatet – nøyaktig hvor mye er faktisk uklart. Han har gjort flere forsøk på å kontrollere pressen og universiteter, blant annet gjennom søksmål. Og han har fått sendt folk ut av landet, men her har det kommet en motreaksjon, så det gjenstår å se hvor stor suksess han har med det. De snakker på en så oppblåst måte at det er vanskelig å se hva regjeringen faktisk har oppnådd. Når det gjelder DOGE, er det vanskelig å si hvor mye penger de har spart.

DOGE, Departementet for regjeringseffektivitet, er en rådgivende kommisjon ledet av verdens rikeste mann, Elon Musk. Et hovedmål for DOGE er å kutte i USAs byråkrati og å spare penger. Det har vært store kontroverser rundt avgjørelsene DOGE har tatt og hvordan kommisjonens arbeid har blitt gjennomført.

Restad synes ikke Trump har innfridd på de viktigste løftene sine.

– Han lovte fred i Ukraina på dag én, og han lovte lavere matvarepriser. De to tingene har han ikke klart å oppfylle, sier hun.

Hilmar Mjelde mener på sin side det er én ting Trump har fått til.

– Det er positivt at han har fått kontroll over grensen mot Mexico. Ethvert land må kontrollere sine egne grenser, det er minimumsdefinisjonen på en funksjonell stat, slår han fast.

Stor forskjell fra første periode

Ekspertene Dagsavisen har snakket med, mener det er store forskjeller på Trump 1 og Trump 2, altså hans første og andre presidentperiode.

– Trump 2 bærer mye mer preg av å være en ny æra. Slike kommer gjerne med 50 års mellomrom, og Reagan-revolusjonen i 1980 var den hittil siste, sier Hilmar Mjelde.

– En hovedforskjell er staben rundt Trump. Nå er det kun ja-folk som han krever ikke bare lojalitet av, men troskap. Vekk er personer som Reince Priebus og Mike Pence, som holdt toget noenlunde på skinnene i første periode, fortsetter han.

Bailey fra NTNU er inne på noe av det samme.

– Trump hadde ikke en plan i 2016, og valgte flere tradisjonelle figurer fra eliten til regjeringen sin. Denne gangen kommer han inn med sine egne folk og en plan fra dag én.

Minst populær etter 100 dager

Donald Trump er mindre populær enn noen annen president har vært siden andre verdenskrig etter 100 dager i embetet. 39 prosent av amerikanske velgere mener at USAs president gjør en god jobb, ifølge en meningsmåling uført av Ipsos for ABC News og Washington Post. Den presidenten som har gjort det nest dårligst på denne målingen var … Donald Trump. I 2017 mente 42 prosent at den amerikanske presidenten gjorde en god jobb etter 100 dager.

72 prosent av velgerne mener at Trumps politikk trolig vil føre til resesjon, mens 53 prosent mener at økonomien i USA er blitt dårligere etter at han ble president. 62 prosent mener administrasjonen hans ikke respekterer rettsstaten. 65 prosent mener Trump prøver å unngå å rette seg etter rettsavgjørelser. Samtidig mener 56 prosent at han har gått ut over sine fullmakter som president, mens 55 prosent tviler på Trump-regjeringens vilje til å beskytte amerikanske borgeres rettigheter og friheter. Kun 34 prosent er fornøyde med Trumps tollpolitikk.

Også Joe Biden gjorde det dårlig på 100-dagersmålingen sammenlignet med mange andre tidligere presidenter. 52 prosent var positive til jobben han gjorde etter 100 dager i 2020. Harry Truman fikk den beste 100-dagersmålingen etter andre verdenskrig. Han var den første amerikanske presidenten som styrte etter at krigen var over, og surfet på en bølge av tillit den første perioden, med 87 prosent som mente han gjorde en god jobb etter 100 dager. I løpet av disse dagene kapitulerte Tyskland mot de allierte styrkene i andre verdenskrig. Bortsett fra Trump, er Gerald Ford den presidenten som har hatt minst støtte fra amerikanerne etter 100 dager. Han fikk en oppslutning på 47 prosent etter 100 dager i 1974.

Målingen viser også hvor splittet det amerikanske folk er mellom demokrater og republikanere. 83 prosent av republikanerne stiller seg bak jobben Trump gjør, mens 93 prosent av demokratene gjør det motsatte. Blant uavhengige, misliker 60 prosent jobben Trump gjør.

Til tross for de elendige meningsmålingene, har ikke Demokratene stor grunn til å glede seg over målingene. Mens 60 prosent mener at Trump ikke forstår hva folk flest er opptatt av, mener hele 69 prosent av de spurte det samme om Demokratene.

I en nylig meningsmåling i Russland, mente 51 prosent av befolkningen at de kan relatere seg positivt til Trump. Dermed kan det se ut til at Trump er bedre likt i Russland enn i USA, for tiden.

---

Donald Trump

78 år gammel. Født 14. juni 1946 i Queens i New York.

Gift med Melania Trump. Har fem barn fra tre ekteskap.

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania.

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik. Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken, og forsøkte å bli det lille Reformpartiets presidentkandidat i 2000, 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget mot demokraten Hillary Clinton i november 2016 og ble USAs 45. president.

Tapte valget i 2020 mot Joe Biden og har siden hevdet at valget ble stjålet fra ham. 6. januar 2021 stormet Trump-tilhengere Kongressen for å forhindre at valgnederlaget for president Joe Biden ble sertifisert.

Var republikanernes presidentkandidat også i 2024, og vant valget mot demokraten Kamala Harris i november. 20. januar innsettes han som USAs 47. president.

Under et valgkampmøte 13. juli 2024 i byen Butler i Pennsylvania forsøkte 20 år gamle Matthew Crooks å drepe Trump ved skudd. En tilskuer ble drept, to andre såret, og Trump ble truffet i øret. Det som trolig var et senere attentatforsøk ble stanset før skudd ble løsnet 15. september.

Tiltalt i en rekke saker, blant annet for forsøk på å omgjøre valgresultatet i Georgia i 2020.

Ble i 2024 funnet skyldig i 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med utbetaling av såkalte hysjpenger til en pornoskuespiller. Imidlertid ble Trump ikke dømt til fengsel eller bøter, og beholdt stemmeretten.

---

