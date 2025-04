Færre amerikanere mener Trump gjør en god jobb

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette er den laveste støtten til Trump i denne målingen siden han tok fatt på sin andre periode, men endringen siden forrige måling er innenfor feilmarginen på 2 prosentpoeng. For tre uker siden svarte 43 prosent at de mener han gjør en god jobb, mens 47 prosent mente dette like etter innsettelsesseremonien i januar.

Målingen det er snakk om, er utført av Reuters og Ipsos, der 4306 amerikanere har kommet med sin mening om presidenten.

Trumps politiske motstandere har blitt sjokkert av titalls presidentordre som utvider hans personlige innflytelse over offentlige etater og private institusjoner.

Bedre enn Biden

Selv om støtten til Trump ligger høyere enn den gjorde i det meste av regjeringsperioden til forgjengeren Joe Biden, antyder den nyeste målingen at mange amerikanere ikke setter pris på det Trump gjør mot blant annet universiteter han mener er for liberale.

57 prosent av de spurte – inkludert en tredel av republikanske velgere – er uenige i påstanden «Det er i orden at presidenten holder tilbake midler fra universiteter dersom han ikke er enig i hvordan de styres».

Sier nei til tre perioder

Rundt 83 prosent – fem av seks – sier også at presidenten må føye seg etter avgjørelser i føderale domstoler, selv om han ikke vil.

Rundt 59 prosent av respondentene mener USAs anseelse i verden er gått ned. Også en tredel av republikanerne mener dette.

Hele tre firedeler mener Trump ikke bør prøve å få en tredje periode som president, noe han selv har sagt han kunne tenke, selv om grunnloven ikke åpner for det. Også blant republikanerne mener et flertall – 53 prosent – at han ikke bør prøve å få en tredje presidentperiode.

