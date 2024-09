Trump sier han hadde full rett til å gripe inn i 2020-valget

– Hvem i all verden er det som har hørt om at man blir siktet for å gripe inn i et presidentvalg når man er i sin fulle rett til å gjøre det, sa Trump i et intervju med Fox News søndag.

Visepresident Kamala Harris' valgkampanje sier i en kommentar at Trumps uttalelse og andre tidligere kommentarer viser at han tror han er over loven.

– Nå hevder Trump at han var i sin fulle rett til å gripe inn i valget. Det var han ikke, sier en talsmann for Harris' kampanje.

Trump er siktet for å ha forsøkt å hindre at kongressen godkjente Joe Bidens seier, og dermed for å ha fratatt velgerne sin rett til et rettferdig valg.

Trump-tilhengere stormet 6. januar 2021 kongressen for å prøve å stanse godkjenningsprosessen etter at Trump i ukevis påsto at det var han som i virkeligheten vant.

Han har også en lignende siktelse mot seg i delstaten Georgia, der han forsøkte å overtale delstatens valgansvarlige Brad Raffenberger til å «finne» nok stemmer til han ville vinne staten, noe Raffenberger nektet å gjøre.

