Barth Eide tror ikke Kina vil lykkes som fredsmekler

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Kina la i februar fram et forslag til fredsplan for Ukraina, som også store land som Brasil, Sør-Afrika og Indonesia har sluttet opp om.

Planen er i tolv punkter og tar blant annet til orde for å holde en fredskonferanse der både Russland og Ukraina deltar.

Russland ble ikke invitert til den internasjonale fredskonferansen som ble holdt i Sveits i juni, og Kina valgte da å holde seg borte.

Ønsker ikke kompromiss

Kinesiske myndigheter ba nylig om økt internasjonal støtte til sin plan, men vil ikke uten videre få det fra Norge, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB.

Under et besøk i Sør-Afrika i forrige uke diskuterte han blant annet det kinesiske fredsframstøtet med sin sørafrikanske motpart Ronald Lamola.

– Jeg understreket at det er bra med fred, men at det også er viktig at man får en rettferdig fred, sier Eide.

– Da Norge støttet ANCs kamp for frihet og demokrati, så gikk vi ikke inn for et kompromiss mellom apartheidregimet og ANC. Vi tok stilling mot apartheid, sier Eide.

– På samme måte mener vi at Russlands aggresjon mot Ukraina er et åpenbart brudd på folkeretten, og vi ønsker ikke et kompromiss mellom Russland og Ukraina, sier han.

Må være prinsipielle

– Vi ønsker en fredsløsning i tråd med grunnprinsippene i folkeretten, nemlig at man skal respektere staters suverenitet og integritet, sier Eide.

Han har tidligere anklaget land som kritiserer Russlands okkupasjon, men som taust godtar Israels okkupasjon, for å være dobbeltmoralske.

– Derfor er det viktig at vi er prinsipielle. Når det gjelder Ukraina, så må vi legge til grunn at det er Russland som har begått en aggresjonsforbrytelse og at Ukraina er offer, sier han.

– At Norge har en tydelig posisjon når det gjelder Palestina, gjør at det blir mer interessant å lytte til oss fordi mange andre vestlige land er dobbeltmoralske når det gjelder Ukraina og Gaza, mener Eide.

Bør være tydeligere

Kina og andre land må gjerne prøve seg som fredsmeklere, understreker utenriksministeren.

– Men Kina, Sør-Afrika og Brasil bør være tydeligere på at Russlands oppførsel er uakseptabel, og det sier vi også til dem når vi møter dem, sier han.

Kinas utenriksminister Wang Yi gratulerte i sommer Eide med Norges anerkjennelse av Palestina da de to møttes i Laos.

Eide svarte at anerkjennelse var prinsipielt riktig, men at det hadde vært en tung politisk prosess for Norge, som regner seg som venn av Israel.

– Slik må det også være for Kina når dere sier til Russland at de har brutt folkeretten, sa jeg til ham, forteller Eide.

Palestinske samtaler

Kina samlet nylig også utsendinger fra 14 palestinske grupper til samtaler i Beijing, først og fremst i håp om å få i stand forsoning mellom Fatah og Hamas.

Etter samtalene opplyste Kina at det var oppnådd enighet om å danne en palestinsk samlingsregjering, men Eide avviser at enigheten stikker dypt.

– Kina kan kanskje spille en rolle, men jeg har lest nøye gjennom kunngjøringen etter samtalene i Beijing. Det de ble enige om der, har de vært enige om lenge, sier han.

– Vi kjenner jo mange av disse gruppene, og det vi får høre, er at samtalene i Beijing ikke brakte noe særlig nytt, sier Eide.

Tviler

Om Kina overhodet kan lykkes som fredsmekler, gitt det anstrengte forholdet mellom Washington og Beijing, stiller Eide seg tvilende til.

– Prinsipielt kan alle land lykkes som fredsmeklere. Men det er historisk litt vanskeligere for stormakter, nettopp fordi de er stormakter. Det har vært Norges fordel, sier han.

– Men dersom det Kina gjør er fornuftig, så for all del, legger Eide til.

9. september innleder statsminister Jonas Gahr Støre et tre dagers besøk i Kina der han etter planen skal ha politiske samtaler med president Xi Jinping og statsminister Li Qiang.

