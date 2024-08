Advarer Jonas mot å bli kamerat med Kina

– I dag er det mange som mener Kina under Xi Jinping er en totalitær trussel mot verden. Kina opptrer stadig mer aggressivt internasjonalt, og jeg håper Norge tar dette innover seg og ikke involverer seg for dypt i den kinesiske økonomien. Gjør man det, kan man komme i et avhengighetsforhold til Kina som kan slå tilbake som en bumerang i en gitt situasjon, sier Kina-kjenner Torbjørn Færøvik til Dagsavisen.

Han sier dette i en kommentar til statsminister Jonas Gahr Støres varslede offisielle besøk i Kina.

I en pressemelding fra regjeringen heter det at statsministeren planlegger en reise til Kina fra 9. september og i tre dager framover. Støre reiser for å ha politiske møter, blant annet med president Xi Jinping og statsminister Li Qiang.

– Mye handel med Kina

Støre vil også ha med seg en mindre næringslivsdelegasjon, og møte norsk og kinesisk næringsliv i Beijing og Shanghai sammen med dem.

– Norge har mye handel med Kina, sier Støre i pressemeldingen.

– Landet er Norges tredje største handelspartner, etter EU og USA. Norge importerer mye fra Kina, og landet er også et viktig marked for flere norske næringer og bedrifter. Det er med på å skape arbeidsplasser her hjemme i Norge, sier Støre, som «ser fram til å reise til Kina». Han understreker at Norge skal ha samarbeid og politisk kontakt med Kina på «områder som er viktige for norske interesser».

I fryseboksen

Journalist og sakprosaforfatter Færøvik har fulgt med på relasjonen mellom Norge og Kina i en årrekke. Her har følelsene svingt kraftig: Fra Stoltenberg-regjeringens første forsøk på å få til en frihandelsavtale i 2008, via de seks årene Kina plasserte Norge «i fryseboksen» fordi regimet var fornærmet over fredsprisen til dissidenten Liu Xiaobo i 2010, til Solberg-regjeringens store næringspolitiske Kina-offensiv i 2017 og kongeparets besøk i 2018.

Med pandemien ble det en bråstopp på det meste. De siste par årene har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) oppfordret både næringsliv og samfunnsinstitusjoner om forsiktighet overfor Kina, og advarer spesielt mot kinesiske hackere.

Men nå ønsker altså Støre-regjeringen å nærme seg Kina igjen.

– Vi skal også samarbeide i viktige globale spørsmål, som klima og det grønne skiftet, sier Støre.

Beijing, Kina i oktober 2018: Kinas president Xi Jinping hilser på Norges ambassadør til Kina Geir O. Pedersen og statsråd Torbjørn Røe Isaksen under et offisielt besøk i Beijing. Kong Harald, dronning Sonja og Kinas (Heiko Junge/NTB)

– Mer avhengig

Også Færøvik ser viktigheten av et samarbeid med Kina på globale spørsmål av betydning, som klima og miljø. Pandemien viste også hvor viktig et helsesamarbeid med Kina er, mener han.

Men han syns ikke Norge bør utvide sitt økonomiske samarbeid med Kina mer enn i dag.

– Rundt 10 prosent av Norges utenrikshandel er med Kina. Det er ikke veldig mye. Inngår man en frihandelsavtale med Kina, noe som har vært et norsk mål i mange år, så kan det plutselig øke til 20–25 prosent. Da gjør Norge seg mer avhengig av Kina, og vi kan risikere å komme inn i en farlig situasjon som gjør at vi ikke lenger har den politiske handlefriheten som gjør det mulig å stå opp mot Kina hvis det skulle kreves. Vi bør ikke komme i en slags «gisselsituasjon» med et Kina som har blitt et stadig strammere diktatur, mener Færøvik.





– I denne sammenhengen er vi små, svake og sårbare, og vi bør heller søke mer samarbeid med EU og USA, med frie, demokratiske land. Både EU og USA har blitt mer skeptiske til Kina nå som den internasjonale sikkerhetssituasjonen har blitt så spent. Kina har jo ikke tatt avstand til Russlands invasjon av Ukraina. Tvert imot er det ting som tyder på at Kina bærer ved til bålet.

– Har strammet til

Amnesty International Norge tar ikke til orde for en boikott av Støres Kina-reise i september, selv om mener at Kina er et diktatur som bare har blitt verre med årene. Men Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs forventer at når Støre reiser til et diktatur som Kina, så bør han ta opp menneskerettighetssituasjonen når han skal ha sine politiske samtaler med president Xi Jinping og statsminister Li Qiang.

– Menneskerettighetssituasjonen i Kina har jo ikke blitt bedre de siste årene, snarere har den blitt verre. Regimet har strammet til og undertrykkelsen av særlig Tibet og uigurene i Xinjiang har blitt mer brutal. Jeg mener statsministeren i sine politiske samtaler bør være veldig tydelige på at Norge er klar over at menneskerettighetene brytes grovt i Kina, sier Egenæs til Dagsavisen.

Leder i Amnesty International John Peder Egenæs. (Frederik Ringnes/NTB)

– Norge er ellers tydelige i sin holdning til Russland og Ukraina og til Israel i Gaza. Like tydelige bør Norge være overfor Kina, mener Amnestys generalsekretær.

Åpenhet og ansvarlighet

Han mener også at næringslivsdelegasjonen og de norske bedriftene som ønsker å satse i Kina, bør vise en ansvarlig, kritisk holdning. Siden sist det var offisielt norsk besøk i Kina, i 2021, har den såkalte åpenhetsloven kommet. Den regulerer virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

– Den pålegger norske selskaper å gjøre alt i sin makt for å ikke bryte menneskerettighetene, verken direkte eller indirekte. Det stiller ekstra krav til norske selskaper som skal operere i Kina. Dette bør Støre også gjøre klart i de politiske samtalene i Kina, sier Egenæs til Dagsavisen.

