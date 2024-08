Takker nei til gjenvalg

– Jeg er veldig motivert til å fortsette å jobbe i regjering og sørge for at vi vinner valget neste år. Og hvis partiet vil, fortsetter jeg gjerne som statsråd når vi vinner valget. Jeg er ikke lei av å drive med politikk. Men akkurat når det gjelder stortingsplassen min tenker jeg tiden er inne for å slippe til nye krefter.

Det sier utenriksminister Espen Barth Eide til Dagsavisen.

Siden 2017 har han vært innvalgt på Stortinget for Oslo Ap. Fredag svarte han nominasjonskomiteen i partiet at han ikke ønsker gjenvalg til stortingsvalget neste år. Dagsavisen får det første intervjuet der han begrunner avgjørelsen.

– Jeg føler ikke jeg trenger den stortingsplassen lenger. Det er godt om noen andre i Oslo Ap kan få videreutvikle seg gjennom det vervet. Det er ekstremt meningsfullt å være utenriksminister. Verden er nå på sitt mest kompliserte i min levetid, som gjør det både krevende, intenst og givende å være utenriksminister. Men det riktige for meg å gjøre nå er å gi stafettpinnen på Stortinget videre, sier Barth Eide.

«Prosjekt Jonas»

Han er tydelig på at avgjørelsen om å gi seg på Stortinget ikke skal tolkes som noen form for mistillit eller misnøye med statsminister Jonas Gahr Støre eller hans regjeringsprosjekt.

– Tvert imot. Det er derfor jeg er tydelig på at jeg ikke er på vei ut av politikken. Hvem som er statsråder må partiet bestemme, jeg har ikke noe klippekort der, men jeg fortsetter svært gjerne. Jeg mener «prosjekt Jonas» er veldig solid. Men vi styrer i en usedvanlig krevende tid, som er grunnleggende annerledes enn da vi lagde partiprogram i 2021, drev valgkamp og lagde Hurdalsplattformen. Alt dette skjedde før vi fikk krig i Europa med en påfølgende energikrise, priskrise og økende geopolitiske motsetninger som har slått direkte inn i norsk økonomi, sier Barth Eide, og legger til:

– Jeg mener at under Jonas’ kyndige ledelse har regjeringen håndtert alt dette på best mulig måte.

Espen Barth Eide (60)

Norges utenriksminister. Har tidligere vært klima- og miljøminister, forsvarsminister og statssekretær i flere departementer.

Har også jobbet som spesialrådgiver for FNs generalsekretær og var en periode administrerende direktør i Verdens økonomiske forum

Innvalgt på Stortinget for Oslo Ap siden 2017.

Han mener det går helt fint å være statsråd uten en stortingsplass.

– Jeg har vært både forsvarsminister og utenriksminister uten stortingsplass, og jeg har vært statssekretær uten stortingsplass. Samtidig mener jeg jo at det er viktig å sitte på Stortinget. Det er demokratiets kjerne, og jeg er utrolig stolt over å ha blitt valgt inn to ganger. Jeg satt også på Stortinget i opposisjon, der jeg jobbet med energi og klima. Jeg er veldig takknemlig for den tilliten. Men det er ikke uendelig mange stortingsplasser, og nå mener jeg det er riktig at noen som er yngre enn meg får muligheten til å bygge seg opp den erfaringen man får på Stortinget.

Ny nominasjonsstrid?

– Er det noen spesielle du ser for deg at bør ta over plassen? For eksempel partiets nestleder Jan Christian Vestre, som jo er fra Oslo?

– Det blir opp til nominasjonskomitéen og representantskapet. Men det er vel kjent at han er en sterk kandidat, som det er naturlig at sitter på Stortinget. Så er det ikke sånn at den som går av kan peke seg ut en etterfølger. Og det er mange unge talenter i Oslo Ap som er klare for den jobben, sier Barth Eide.

Espen Barth Eide er motivert til å fortsette som statsråd i Jonas Gahr Støres regjering, selv om han ikke tar gjenvalg til Stortinget. (Emilie Holtet/NTB)

Oslo Ap har i dag fem stortingsrepresentanter. Ifølge nettstedet pollofpolls ligger de nå på meningsmålingene an å få tre stortingsrepresentanter neste år.

Oslo Ap har for vane å ha annenhver kvinne og mann på stortingsvalglista. Statsminister Jonas Gahr Støre er selvskreven på førsteplassen. I dag har Kamzy Gunaratnam andreplassen, og hun har sagt offentlig at hun ønsker å stå på den plassen også neste år. Ingen har så langt offentlig ytret at de ønsker å utfordre henne på den plassen.

Barth Eide har i dag tredjeplassen på lista. Når han gir seg åpner det seg dermed et rom for noen andre på den plassen, fortrinnsvis en mann. Da stortingsvalglista skulle snekres sammen før valget i 2021 ønsket både Barth Eide og fylkesleder i Oslo Ap Frode Jacobsen å stå på tredjeplassen, men Jacobsen trådte til siden og ga plassen til Barth Eide for å unngå bråk i partiet. Jacobsen tok i stedet femteplassen på lista. Han har ennå ikke svart nominasjonskomitéen om han ønsker gjenvalg neste år, og om hvorvidt han i så fall ønsker seg tredjeplassen på lista. Tredjeplassen har tradisjonelt tilhørt lederen i Oslo Ap.

Enkelte kilder i Oslo Ap har spekulert på om partiets nestleder Jan Christian Vestre ønsker seg tredjeplassen på lista. Selv om han er født i Haugesund, er han i bunn og grunn egentlig fra Nordberg i Oslo, og sitter i fylkesstyret til Oslo Ap. Dersom både Jacobsen og Vestre sier de ønsker seg tredjeplassen kan det bli en gjentakelse av nominasjonskonfliktene som preget Oslo Ap for fire år siden.

Andre kilder spekulerer på om Vestre bør stille til valg for Rogaland. Tidligere har Hadia Tajik, klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun alle varslet at de ikke ønsker å stille til valg for Rogaland.

På stortingsvalglista til Oslo Ap i 2021 stod tidligere HK-leder Trine Lise Sundnes på 4. plass. Siri Gåsemyr Staalesen stod på 6. plass og ungdomskandidat Agnes Nærland Viljugrein på 7. plass.

Dagens stortingsrepresentanter har nå en uke på seg til å svare nominasjonskomitéen om de ønsker gjenvalg.

