Canada innfører 100 prosent straffetoll på kinesiske elbiler

Statsminister Justin Trudeau kunngjorde den høye tollsatsen på kinesiske elbiler under et regjeringsmøte i Nova Scotia mandag.

– Aktører som Kina, har valgt å gi dem selv en urettferdig fordel i det globale markedet, sa Trudeau.

Også EU har valgt å innføre straffetoll på kinesiske elbiler, men der er de høyeste tollsatsene på 36 prosent. Tollen er en reaksjon på EUs påstander om at kinesiske myndigheter subsidierer landets elbil-produksjon.

Den canadiske statsministeren fortalte også at Canada kom til å innføre 25 prosent toll på kinesisk stål og aluminium.

Kina reagerer med harme på tolløkningen. Den kinesiske ambassaden i Canada sier i en uttalelse at Kina «sterkt motsetter seg dette».

Videre heter det at tollskjerpingen vil undergrave økonomi- og handelssamarbeidet mellom de to landene og gå ut over canadiske selskaper og forbrukere.

