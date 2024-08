Ungarn truer EU med å gi migranter enveisbillett til Brussel

Ungarns statsminister Viktor Orban er nemlig svært lite fornøyd med at regjeringen hans i juni fikk en bot på 200 millioner euro for å gjentatte ganger ha brutt disse reglene.

Boten innebærer også at regjeringen hans får ytterligere 1 million euro i bot per dag inntil de rydder opp i politikken sin slik at den er i tråd med EUs regelverk.

Kjennelsen fra EU-domstolen konkluderte med at Ungarn med vitende og vilje latt være å etterleve asylloven til tross for en kjennelse i 2020 om at landet må respektere den internasjonale retten til å søke asyl.

– Enveisbillett til Brussel

Dersom EU fortsetter å påtvinge Ungarn regler som «ikke gjør det mulig å pågripe migranter ved grensen», vil landet tilby alle migranter «gratis transport til Brussel», sier Orbans stabssjef Gergely Gulyas.

– Brussel ønsker for enhver pris å tvinge oss til å slippe inn migranter, sier Gulyás på en pressekonferanse i Budapest.

– Ungarn vil ikke betale denne dagsboten for alltid, så derfor vil vi gjøre det mulig for folk å komme inn hvis de vil, og så vil vi tilby dem en enveisbillett til Brussel, sier han.

– Hvis Brussel vil ha migranter, kan de få dem.

Tøff innvandringspolitikk

Ungarns innvandringsfiendtlige regjering har drevet en tøff innvandringspolitikk siden over 1 million mennesker kom til Europa under flyktningkrisen i 2015, de fleste av dem på flukt fra krigen i Syria.

I et forsøk på å holde asylsøkere ute av landet bygde Ungarn gjerder med piggtråd langs sine sørlige grenser til Serbia og Kroatia.

Ungarns rigide asylsystem falt imidlertid i dårlig jord hos EU. Unionens øverste domstol bøtela Ungarn for å ha tvunget mennesker som søker asyl til å reise til ambassadene i Serbia eller Ukraina for å søke om innreisetillatelse, et brudd på EUs regler som forplikter alle medlemsland til å ha felles prosedyrer for å gi asyl.

Orban, en høyrepopulist som konsekvent har vært på kant med EU, har tidligere sverget at Ungarn ikke vil endre sin migrasjons- og asylpolitikk uavhengig av noen avgjørelser fra EU-domstolen.

