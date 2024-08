Barack Obama: Yes, she can

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er nok. Takk! sa Obama, som talte mot slutten av landsmøtets andre dag.

USA er klar for Kamala Harris som president, kunngjorde den tidligere presidenten.

– Og Kamala Harris er klar for jobben. Dette er en person som har brukt livet sitt på å kjempe for folk som trenger en stemme, sa han.

– Rare navn

Til latter fra salen spøkte Obama med at nettopp landsmøtet som forsamling har vært god mot «barn med rare navn».

Han gjenbrukte sitt eget slagord fra valgkampen i 2008: «Yes, we can».

– Yes, she can, sa den tidligere presidenten.

Han gikk også til angrep på Republikanernes presidentkandidat, Donald Trump, og mente han kun er ute etter makt av egen interesse.

Hyllet Biden

Tidlig i talen ga Obama masse skryt til president Joe Biden, som han hadde som visepresident i hele sin styringstid.

– Historien vil huske Joe Biden som en president som forsvarte demokratiet i en tid med stor fare. Jeg er stolt over å kalle ham min president, men enda stoltere av å kalle ham min venn, sa Obama – mens folk i salen ropte «Takk, Joe».

Før den tidligere presidenten talte tidligere førstedame Michelle Obama. Hun snakket om «håpets smittende kraft».

– Amerika, håpet gjør comeback, sa Michelle Obama.

Les også: Aerosmith er ferdige for godt

Formell nominasjon

Tidligere på kvelden kunngjorde delstatene én etter én kunngjorde delstatenes delegasjoner sin støtte til Kamala Harris og Tim Waltz som Demokratenes kandidater ved det amerikanske presidentvalget 5. november.

Vanligvis kan slike opprop være en ganske grå og kjedelig affære, men Demokratene hadde denne gangen hentet inn DJ Cassidy til å lede en slags dansefest. Han har tidligere spilt blant annet på innsettelsen av Obama som president i 2009.

Hver delstat og hvert territorium som leste opp sin støtte, ble akkompagnert av en sang koblet til området, som Bruce Springsteens «Born in the USA» da New Jerseys tur kom.

Les også: Russland-ekspert: – Dette er ydmykende for Vladimir Putin (+)

Talte fra valgmøte

Harris var selv i Milwaukee i delstaten Wisconsin da oppropet ble gjennomført tirsdag, men var direkte inne sammen med visepresidentkandidat Walz på video til landsmøtet i Chicago.

– Vi er så beæret over å være deres nominerte, sa hun.

Om to dager holder Harris den offisielle talen der hun aksepterer nominasjonen. Det skjer på landsmøtet i Chicago.

Oppropet tirsdag var kun en formalitet ettersom nominasjonen ble gjennomført virtuelt i slutten av forrige måned.

Les også: Derfor er Tim Walz elsket av vanlige arbeidsfolk (+)

Les også: Angriper Donald Trump: – Han er en redd, gammel mann

Les også: Forandringen demokratene må tro på