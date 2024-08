Russland-ekspert: – Dette er ydmykende for Vladimir Putin

– Det er veldig vanskelig å tegne dette på en annen måte enn et taktisk nederlag for Russland. Jeg tror denne situasjonen kan påvirke hva russere tenker om krigen, sier Katarzyna Zysk til Dagsavisen.

Hun er professor ved Institutt for forsvarsstudier og følger Russland og krigen i Ukraina svært tett.

Katarzyna Zysk, professor ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), deltok i et ekspertpanel under Arendaluka tirsdag. Zysk har blant annet vært gjesteforsker ved Center for International Security and Cooperation (CISAC) ved Universitetet i Stanford. (Jørn H. Skjærpe)

Kan skape frykt i Russland

Ukraina innledet en overraskende offensiv i grensefylket Kursk i forrige uke, og har siden tatt over mer enn tjue landsbyer og tettsteder. Ifølge russiske myndigheter er minst 120.000 mennesker er evakuert som følge av kampene, skriver NTB.

Russiske krigsbloggere har meldt om harde kamper langs fronten i Kursk, og om at ukrainske styrker forsøker å ta kontroll over flere områder, men at Russland har slått tilbake noen av angrepene.

Ukrainske soldater avbildet i en Sovjetisk-produsert T-72 ved den russiske grensen mandag. (ROMAN PILIPEY/AFP)

Ukraina kontrollerte mandag minst 800 kvadratkilometer av den russiske grenseregionen Kursk, viser en analyse nyhetsbyrået AFP har gjort av data fra den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW), som delvis finansieres av amerikansk våpenindustri.

– Det er begrenset med informasjon som kommer ut om Kursk nå. Informasjonen kommer i biter, litt etter litt. Men Ukrainas offensiv der viser mange russere at krigen er nærmere hjemme enn det de kanskje hadde trodd, sier Zysk og fortsetter:

– Det er klart at dette kan skape frykt blant russerne. Slike ukrainske offensiver kan påvirke hvordan russere tenker om egen sikkerhet og om krigen.

Symbolsk viktig for Putin

Hva Ukraina på sikt ønsker å oppnå med offensiven, og hvordan Russland vil svare og eventuelt utnytte situasjonen, mener Zysk er vanskelig å spå.

– Men Ukrainas offensiv er uansett en ydmykelse for Vladimir Putin. Det viser hvor liten kontroll han egentlig har over deler av grensen, slik jeg ser det. Jeg er sikker på at dette vil skremme mange russere, sier professoren.

Hun peker også på den symbolske betydningen av at det er nettopp Kursk ukrainerne har gått inn i.

– I 1943 vant Sovjetunionen «Slaget om Kursk» mot Nazi-Tyskland, så Kursk symboliserer en stor seier i russisk historie. Så dette er et slag i ansiktet for Russland og Putin, sier Zysk.

Les også: Advarer: – Putin kan gå mot Natos «svake punkt»

Stoltenbergs stabssjef overrasket

Stian Jenssen, stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, kommenterte også utviklingen i Kursk på et arrangement under Arendalsuka tirsdag.

– Jeg syns «ydmykende» er et godt ord, sa Jenssen, med henvisning til Zysks beskrivelse av situasjonen, som hun også delte i plenum.

– Jeg er ikke overrasket over at Ukraina prøver. Det som overrasker meg litt, er at de lykkes så godt. Men så gjenstår det å se i hvilken grad dette får noen reell effekt på slagmarken, sa han.

Stian Jenssen, stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, er på plass under Arendalsuka. (Jørn H. Skjærpe)

Stoltenbergs stabssjef la til at Ukraina er i sin fulle rett til å angripe militære mål inne i Russland, som svar på russernes angrepskrig mot ukrainerne.

Les også: General advarer mot Putin-hevn: – Russere glemmer ikke

Ukraina sier de ikke vil okkupere

En talsperson i det ukrainske utenriksdepartementet sa tidlig tirsdag at Ukraina ikke ønsker å okkupere territorium i Kursk, ifølge NTB.

– Ukraina er ikke interessert i å ta over territoriet i Kursk-regionen. Disse ukrainske handlingene er fullstendig legitime, sa talsperson Heorhij Tykhy.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at offensiven handler om ukrainsk sikkerhet, og at Russland har rettet mange luftangrep mot Ukraina fra Kursk-regionen.

– Russland må tvinges til å slutte fred om Putin så gjerne vil slåss, sier Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (GENYA SAVILOV/AFP)

– Har endret krigens bilde i Russland

Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), mener angrepene Ukraina gjennomfører kan forstås som et forsøk på å bedre forhandlingsposisjonen til landet. Han sier også at russere i stor grad fortsatt støtter krigen Russland fører mot Ukraina.

– Dette handler om hvordan Russland klarer å håndtere angrepene, om Ukraina klarer å få befestet sin posisjon i det som er ubestridte russiske territorier. Dette har endret krigens bilde også i Russland. Mange tusen har blitt evakuert. Men det er for tidlig å si hvordan det kommer til å påvirke regimets stabilitet. Når man ser på hvordan russere har forholdt seg til krigen de siste 900 dager, har det vært en forventning i Vesten om at dette vil føre til opprør internt i Russland, men det har ikke skjedd, sa Godzimirski til Dagsavisen mandag.

Jakub M. Godzimirski følger krigen i Ukraina tett. (NUPI)

– De ukrainske operasjonene i Kursk-regionen er noe som kan styrke Ukrainas forhandlingsposisjon. Det vil kunne brukes som et forhandlingskort for Ukraina, om de klarer å holde på områder i regionen. Det som foregår i regionen er mye større enn det Putin hadde regnet med, og han vil ha et behov for å håndtere situasjonen slik at han selv fremstår som at han har kontroll, sier Godzimirski.

Les også: Ekspert: – Putin er persona non grata. Og det er han klar over (+)

Vladimir Putins svar

Russlands president Vladimir Putin mener at Ukrainas offensiv på russisk territorium er et forsøk på å skaffe seg bedre utgangspunkt for forhandlinger.

– Men hva slags forhandlinger kan det bli snakk om med folk som skyter mot sivile, spurte Putin retorisk i en videooverført tale mandag.

Han varslet at Russland vil komme med det han kaller et «verdig svar», og at de «utvilsomt vil oppnå alle sine mål».

Tirsdag hevdet det russiske forsvarsdepartementet å ha slått tilbake forsøk fra ukrainske styrker på å ta seg dypt inn i russisk territorium.

---

Fakta om Kursk-regionen

Kursk er et fylke i Russland, sør-sørvest for Moskva, på grensen mot Ukraina.

Byen Kursk er administrasjonssenteret i fylket.

Fylket har et areal på 29.800 kvadratkilometer.

Ukraina hevder å ha tatt kontroll over 1000 kvadratkilometer i sin offensiv som startet 6. august 2024.

Innbyggertallet i fylket var i 2020 cirka 1,1 million personer.

Under andre verdenskrig ble Kursk utsatt for store ødeleggelser.

Under slaget om Kursk 5.–12. juli 1943 ble tyskernes siste store offensiv stanset, og nederlaget ble avgjørende for krigens utvikling.

(Kilde: Store norske leksikon)

---