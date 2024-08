Aerosmith er ferdige for godt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ikoniske rockebandet Aerosmith avbryter turneen «Peace Out», som skulle være bandets siste, og legger nå offisielt opp fra turnélivet, skriver NTB.

Avskjedsturneen startet i september 2023 og skulle omfatte over 40 konserter, men bandet rakk bare å gjennomføre tre av dem før de måtte utsette turneen.

Årsaken var en skade på stemmebåndene til vokalist Steven Tyler. Den samme skaden er nå årsaken til at bandet nå avbryter turneen og umiddelbart stanser å turnere.

– Som dere vet, er stemmen til Steven et instrument uten like. Han har i flere måneder forsøkt å få stemmen tilbake til der den var før skaden, men det er nå klart at det ikke er mulig, skriver bandet i en uttalelse på sine sider.

– Derfor har vi sammen tatt den hjerteskjærende, men nødvendige avgjørelsen om å legge opp fra turnélivet, skriver de videre.

Aerosmith ble dannet i Boston i 1971 og er et av de største og mest innflytelsesrike amerikanske rockebandene. De har solgt over 66,5 millioner album i USA og har mottatt platinapriser for sine album hele tolv ganger.

Foruten en 5 års-periode på begynnelsen av 80-tallet, har bandet stort sett bestått av de samme medlemmene, med Tyler som vokalist, Joe Perry og Brad Whitford på gitar, Tom Hamilton på bass og Joey Kramer på trommer. Perry og Bradford forlot badet i respektive 1979 og 1981. I deres fravær opplevde bandet sin verste periode i løpet av deres lange karriere.

Heldigvis tok det ikke lang tid før de kom tilbake i 1984. Siden det sterke comebacket har gruppen aldri sett seg tilbake. Med utgivelsen av albumene «Permanent Vacation» i 1987 og «Pump» i 1989, der sistnevnte hadde 3 top 10-låter på listen, var de tilbake der de slapp tråden i 1979. Gruppen har også tatt førsteplassen på Billboard 200, som er en oversikt over de 200 mest populære albumene i USA. Albumene de gjorde det med var «Get a grip» fra 1993 og «Nine Lives» fra 1997.

Les også: På vei til Øya: Jack Whites nye album er hans beste på lenge (+)

Les også: – Drømmen er at festivalen skal følge hele Akerselva fra Nydalen til Vaterland (+)

Les også: Minneord om John Mayall (1933 - 2024): Han forandret den britiske musikkhistorien (+)