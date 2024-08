Derfor elsker de han

Tenk om du for å få en jobb måtte signere på en avtale om at du ikke kan begynne å jobbe noe et annet sted? Jo da, du kan slutte, men da må du jobbe med noe helt annet enn det du har greie på og erfaring fra.

I USA er dette en realitet for 30 millioner amerikanere. I jobbkontrakten står det at du ikke kan begynne å jobbe i annen, konkurrerende virksomhet eller starte eget foretak. Det er åpenbart bra for arbeidsgiver som kan hindre folk fra å ta med seg kompetansen sin og begynne å jobbe et annet sted uten å måtte konkurrere på lønn eller arbeidsvilkår.

Som folk flest eier han ikke en eneste aksje

Denne typen avtaler har den nye visepresidentkandidaten Tim Walz erklært krig mot hjemme i Minnesota.

I fjor ble slike kontrakter erklært ulovlig i delstaten, som den første på over hundre år. Dette styrker rettighetene til vanlige arbeidsfolk, som av frykt for rettslig forfølgelse i mange tilfeller er tvunget til å bli i dårligere betalte jobber. Mange har signert på sin egen arbeidsrettslige fengselsdom og bidrar kollektivt til å holde lønningene nede.

Forbudet i Minnesota gjelder også avtaler mellom selskaper om ikke å ansatte folk som jobber hos en konkurrent. Det betyr at hvis du jobber på McDonald’s får du ikke jobb på Burger King. Bra for eierne, håpløst for ansatte. Lønna i hele bransjer holdes i sjakk.

Dette er nå historie i Tim Walz’ Minnesota. Slik politisk handlekraft − og det blotte faktum at han som folk flest ikke eier en eneste aksje eller har investert i fond eller eiendom − er grunnen til at Kamala Harris’ nylig utnevnte makker i presidentkappløpet er elsket av vanlige arbeidsfolk i Minnesota. Der har han − selv tidligere medlem av lærernes fagforening − myndig og modig utfordret makta til delstatens største selskaper. Modig fordi det utløser trusler om at virksomhet og arbeidsplasser flyttes til en stat med bedre betingelser. Slik har amerikanske eiere historisk satt delstater opp mot hverandre og tvunget politikere til å vedta arbeiderfiendtlige lover. Det er ikke rart det skaper forventninger at Walz nå tar steget ut på den nasjonale scenen.

For oss er det selvsagt med sykelønn, men i USA er det ikke det. Men Walz har banket gjennom lovgivning som gir alle ansatte rettigheter til betalt fravær ved sjukdom, for å gå til legen eller ved omsorg for syke familiemedlemmer.

Han har også fått vedtatt nye regler som sikrer tryggere og bedre tilrettelagt arbeidsmiljø for blant annet ansatte ved Amazons gigantiske lagere i Minnesota. Det er også innført lønnsgarantier for anleggsarbeidere gjennom å ansvarliggjøre hovedentreprenør. Sjåfører i Uber og Lyft er blitt garantert en minimumslønn. Arbeidsgivere kan heller ikke lenger pålegge ansatte å delta på allmøter der formålet er å snakke ned verdien av å være organisert. Minnesota er nå én av åtte stater der slik ideologisk tvangsfôring er ulovlig.

Det skulle bare mangle, kan jo vi mene, men i USA er dette progressivt. Blant amerikanske fagforeningsfolk kalles de nye arbeiderlovene «the Minnesota Miracle». Kanskje kan Walz og Demokratenes steg til venstre være starten på «the American Miracle».

