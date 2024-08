Hamas sier det er en illusjon at Gaza er nærmere en våpenhvile

– Å si at vi har kommet nærmere en avtale, er en illusjon, sier Sami Abu Zuhri i Hamas’ politiske kontor til nyhetsbyrået AFP lørdag.

– Vi står ikke overfor en avtale eller reelle forhandlinger, det dreier seg heller om et pålegg av amerikanske diktater, fortsetter han.

Zuhris svarer på Bidens uttalelser dagen før om at «vi er nærmere enn vi noen gang har vært» en våpenhvileavtale etter den siste forhandlingsrunden i Qatar.

Her forsøkte meklere fra USA, Qatar og Egypt å bringe Israel og Hamas nærmere en avtale om en våpenhvile i Gaza og utveksling av israelske gisler og palestinske fanger.

Netanyahu: Forsiktig optimisme

Den israelske delegasjonen i Qatar returnerte til Israel fredag kveld.

– Teamet uttrykte forsiktig optimisme overfor statsministeren når det gjelder muligheten for framgang mot en avtale basert på det siste amerikanske forslaget, heter det i en uttalelse fra Benjamin Netanyahus kontor lørdag kveld.

– Det er håp om at det kraftige presset på Hamas fra USA og meklerne vil fjerne deres motstand mot det amerikanske forslaget, og potensielt åpne for et gjennombrudd i forhandlingene, står det videre.

Frykt for storkrig

Også etter tidligere forhandlingsrunder om Gaza via meklere er det uttrykt optimisme – uten at det har ført til noen våpenhvile. Men økt frykt for en regional storkrig har ført til et intenst internasjonalt diplomati de siste ukene.

Hamas gjorde det forrige helg klart at de mener det ikke er behov for flere forhandlinger. Bidens våpenhvileforslag, som det ble enighet om i juli og som Hamas har godtatt, må i stedet iverksettes nå, mener den palestinske gruppen.

I motsetning til Hamas har Israel ikke godtatt det amerikanske forslaget slik det foreligger, og har stadig kommet med endringsforslag. Flere av Benjamin Netanyahus ministre truer med å velte regjeringen om han godtar en våpenhvile.

Trusler fra Iran og Hizbollah

Ifølge en uttalelse fra Qatar, USA og Egypt er det nå lagt fram et nytt forslag som er i overensstemmelse med Bidens våpenhvileforslag. Hamas-kilder har imidlertid avvist dette og sagt at de ikke vil godta det de beskriver som nye israelske vilkår fremmet i Qatar.

Iran har varslet at de vil gjengjelde attentatet i Teheran 31. juli mot Hamas-leder Ismail Haniyeh, som Israel antas å stå bak. Denne uka gjorde imidlertid iranerne det klart at en våpenhvile i Gaza kan overbevise dem om å avstå fra å angripe Israel.

Også Irans allierte i Libanon, den mektige Hizbollah-militsen, har varslet et motangrep etter at Israel likviderte gruppens militære leder. Fuad Shukr ble drept i et angrep i Beirut dagen før attentatet mot Haniyeh.

– For mye står på spill

Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia oppmuntret lørdag alle parter til «positiv og fleksibel deltakelse» i forhandlingene.

– Vi understreker viktigheten av å unngå enhver handling som kan trappe opp situasjonen og som vil undergrave utsiktene til fred, sier utenriksministrene i de fire landene.

– For mye står på spill.

Planen nå er at samtalene skal gjenopptas i Kairo til uka. Samtidig er USAs utenriksminister Antony Blinken på vei til Israel.

Store lidelser

Samtidig fortsetter de israelske angrepene på Gazastripen, der minst 40.074 mennesker ifølge helsedepartementet er drept etter over ti måneder med krig, de fleste av dem sivile. Tusenvis av palestinere er i tillegg savnet, over 92.400 såret, og mesteparten av befolkningen på 2,3 millioner er drevet på flukt

Den pågående krigen ble utløst av Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober der minst 1.198 mennesker ble drept, de fleste av dem sivile. Militante palestinere tok 251 gisler og krigsfanger, hvorav 111 fortsatt befinner seg på Gazastripen.

39 av dem er ifølge den israelske hæren ikke lenger i live. Over 100 gisler ble løslatt under den hittil eneste våpenhvilen i krigen – som varte i en uke i slutten av november.

