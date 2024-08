Det blir stadig vanskeligere å telle de døde i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge palestinske helsemyndigheter er minst 40.000 mennesker drept i de israelske angrepene, nærmere 70 prosent av dem barn og kvinner.

Et ukjent antall er savnet i ruinene, og tallet på sårede nærmer seg 100.000.

Israel har gjentatte ganger reist tvil om dødstallene fra det palestinske helsedepartementet, og det samme gjorde USAs president Joe Biden tidlig i krigen. Det har han ikke gjort siden.

Troverdige

FN og andre som opererer i Gaza, mener opplysningene om drepte og sårede i stor grad er korrekte, noe som også har vært tilfelle ved tidligere anledninger der Israel har angrepet Gaza.

– Tallene er kanskje ikke nøyaktige fra minutt til minutt. Men de gjenspeiler i det store og hele omfanget, slo Michael Ryan i Verdens helseorganisasjon (WHO) fast da krigen var tre måneder gammel.

Det samme gjentok WHOs talsperson Margaret Harris i mai.

– Vi har lenge samarbeidet med helsedepartementet i Gaza, og vi kan underskrive på at de har god kapasitet når det gjelder datainnsamling og analyse og at det de tidligere har rapportert, har blitt ansett for å være troverdig, sa hun.

Det anerkjente legetidsskriftet Lancet har påpekt det samme.

– Tallene fra helsedepartementet i Gaza har ved tidligere konflikter vært nøyaktige, og avviket mellom rapportene derfra og uavhengige analyser fra FN har bare vært på mellom 1,5 og 3,8 prosent, slo de fast tidlig i krigen.

Misforståelse

Enkelte kritikere hevder at man ikke kan stole på dødstallene fordi Hamas kontrollerer helsedepartementet i Gaza, men den påstanden bygger på en misforståelse.

Selv om Hamas har makten på Gazastripen, blir helsedepartementet styrt av den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden og ledes av helseminister Mai al-Kaila i Ramallah. Hun er lege, tilhører president Mahmoud Abbas' sekulære Fatah-parti og har tidligere jobbet for FN.

De ansatte i departementet og helsevesenet i Gaza kommer både fra Fatah og Hamas, og mange av dem har ingen partitilknytning. De lønnes av myndighetene i Ramallah.

Rutiner

20 av de 36 sykehusene i Gaza er satt ut av drift av de israelske angrepene, og det har bidratt til å gjøre innrapporteringen om drepte og sårede mangelfull.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP er blant dem som har undersøkt rutinene for hvordan sykehusene daglig skriver inn navn, kjønn, fødselsdato og ID-nummer på drepte i helsedepartementets database. Identifiseringen av ofrene skjer med bistand fra familiemedlemmer og venner.

Når ingen som kjente ofrene, kan bidra til identifisering, eller skadene på dem er så store at de er ugjenkjennelige, skriver helsearbeidere inn det vesle som måtte finnes av informasjon.

Eventuelle kjennetegn som fødselsmerker blir fotografert, og personlige eiendeler som kan bidra til identifisering, blir registrert.

Database

Det palestinske helsedepartementet har flere ganger informert om prosedyrene for registrering av drepte.

Straks en person blir erklært død på et av de offentlige sykehusene i Gaza, blir informasjon om vedkommende og ID-nummeret skrevet inn i sykehusets database.

En gang i døgnet oversender sykehuset opplysningene til departementet.

Private sykehus og helseinstitusjoner er pålagt å fylle ut et skjema med samme type opplysninger om drepte, og disse må oversendes helsedepartementet innen 24 timer.

Verifiserer

Departementets ansatte undersøker og verifiserer dataene, blant annet for å sikre at ingen blir registrert som død flere ganger.

Det er også opprettet en egen nettside der familier kan skrive inn opplysninger om drepte, og denne sammenholdes med opplysninger innhentet fra sykehusene.

Den uavhengige organisasjonen Airwars, som i årevis har fokusert på hvordan kriger og konflikter rammer sivilbefolkningen, er blant dem som har gransket troverdigheten til det palestinske helsedepartementets opplysninger om drepte.

Airwars sammenholdt opplysninger om 3000 personer i databasen med det som tidligere var rapportert i medier og fant «en høy grad av samsvar».

Underrapportering

Mens enkelte anklager palestinske myndigheter for å overdrive hvor mange sivile som er drept siden oktober i fjor, mener andre at det reelle tallet på døde kan være langt høyere.

Blant dem som har reist spørsmål om dette, er Nathaniel Raymond. Han leder Humanitarian Research Lab ved Yale School of Public Health og har i over 20 år jobbet med å fastslå dødstall i væpnede konflikter og naturkatastrofer.

– Det er en logisk antakelse at tallene som rapporteres, er for lave, har han påpekt.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har også konstatert at det kan være snakk om underrapportering og har vist til at mange er savnet i bomberuiner.

Det palestinske sivilforsvaret anslår at 10.000 mennesker ligger begravd under ruinene, et tall som er gjengitt av FN.

Redd Barna anslår at det er 4000 barn blant dem.

Indirekte dødsfall

Uten å ta stilling til hvor mange som alt er drept, anslo en gruppe internasjonale forskere nylig at krigen i Gaza – selv om den skulle ta slutt nå – trolig vil kreve over 180.000 palestinske liv.

Forskerne, blant dem professor Martin McKee ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, viser til at antallet indirekte dødsfall som følge av sult, sykdom og mangel på helsehjelp i kriger, vanligvis er 3 til 15 ganger høyere enn antallet som blir drept i krigshandlinger.

Et konservativt estimat på fire indirekte dødsfall per direkte død tilsier dermed at krigen i Gaza vil kreve minst 186.000 liv, skriver forskerne i Lancet.

McKee er også tilknyttet det israelske folkehelseinstituttet som rådgiver.

Skyhøye tall

De israelske angrepene mot Gazastripen har nå pågått i over 300 dager. De daglige tapstallene har sunket siden krigens første måneder, men er fortsatt skyhøye sammenlignet med andre kriger og konflikter i verden.

Siden krigsutbruddet er det i gjennomsnitt drept minst 130 palestinere daglig. Ytterligere 300 er såret, og mange av dem er lemlestet for livet. De psykologiske følgene av krigen, særlig blant traumatiserte barn, tør man knapt tenke på.

90 prosent av Gazas befolkning er nå på flukt og lever under primitive forhold, og ifølge FN truer hungersnød og epidemier. Men bombene fortsetter å falle.

