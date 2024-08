Over 1,3 millioner hørte Musks samtale med Trump tross tekniske problemer

Det var åpenbare tekniske problemer da brukere i hopetall forsøkte å koble seg på den varslede samtalen, som skulle starte klokken 2 natt til tirsdag norsk tid.

X-eier og Tesla- og SpaceX-gründer Musk sier nettstedet ble utsatt for et omfattende hackerangrep, men dette er foreløpig ikke bekreftet.

Forsinket

Nesten tre kvarter på overtid satte Musk i gang samtalen, som han på forhånd hadde understreket ikke var et intervju. Før de startet, sa Musk at den skulle gjennomføres med færre tilhørere og senere legges ut i opptak.

I en tråd under innlegget der samtalen skulle vises, delte mange brukere feilmeldinger om at nettområdet ikke kunne hentes fram.

Likevel viser en teller på det sosiale mediet at over 1,3 millioner lyttere var med da samtalen hadde vart i 45 minutter. I forkant av møtet sa Musk at systemet hadde blitt testet med 8 millioner samtidige lyttere tidligere på dagen.

Musk brukte mye av den første delen av samtalen på å hylle Trump for motet han viste under attentatet på et valgmøte 13. juli, der øret hans ble truffet av en kule. Trump sa han planlegger å dra tilbake i oktober og holde et nytt valgmøte i Butler i Pennsylvania, der attentatet skjedde.

Hyllet Musk og autoritære ledere

I samtalen gjentok Trump flere av de tingene han har sagt ved tidligere anledninger, blant annet den udokumenterte påstanden om at Russland ikke ville invadert Ukraina dersom han fortsatt var president. Han hyllet også Russlands president Vladimir Putin, Kina Xi Jinping og Nord-Koreas leder Kim Jong-un – som alle leder autoritære regimer – for å være på topp.

Også Musk fikk skryt for å legge seg på en hard linje i oppsigelser.

– Du er den beste til å kutte. Jeg ser det du gjør. Du går inn og sier «Vil dere slutte?» – De streiker, og du sier «OK. Dere er ute, alle sammen».

Trump benyttet også anledningen til nok en gang å gi uttrykk for sinne fordi Kamala Harris har erstattet Joe Biden som Demokratenes presidentkandidat. Han gjentok den feilaktige påstanden om at byttet var et kupp.

– Hun har heller ikke gitt et eneste intervju siden lureriet startet, sier Trump, som ledet over Biden i mange viktige vippestater, men nå ligger bak Harris på målingene i flere av de samme statene.