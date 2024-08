– Trodde ikke på svensk Nato-medlemskap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ARENDAL (Dagsavisen): – Jeg hadde ikke trodd at Sverige skulle bli Nato-medlem i min levetid, innleder Göran Persson til Dagsavisen.

75-åringen, som var Sveriges statsminister i perioden 1996-2006, deltok tirsdag på et arrangement i Arendalsuka.

– Jeg hadde heller ikke forventet at Russland, som permanent medlem av FNs sikkerhetsråd, skulle starte en angrepskrig i Europa, fortsetter han.

Göran Persson (t.h.) hilser på Russlands president Vladimir Putin under et besøk i Moskva i 2005. (Knut Falch/NTB)

Hardt ut mot Vladimir Putins krig

Ved å gå til fullskala invasjon mot nabolandet slo Vladimir Putin og Russland i stykker det multilaterale systemet, forklarer Persson.

– Dermed mistet vi hjørnesteinen som svensk sikkerhetspolitikk var bygget på, nemlig FN-systemets kraft.

Sveriges tidligere statsminister Göran Persson mener Sverige gjorde rett i å bli med i Nato. (Jørn H. Skjærpe)

Persson er enig i Sveriges avgjørelse om å bli Nato-medlem.

– Jeg tror sikkerhetspolitikk kommer til å sentralt i ganske lang tid. Det er en veldig farlig situasjon nå, som også kan påvirkes av hvem som blir amerikansk president senere i år. Vi får vente og se på hva konsekvensene av det blir, sier svensken.

Han viser til duellen mellom Kamala Harris og Donald Trump, der mange eksperter frykter at Trump blant annet vil strupe USAs Ukraina-støtte hvis han vinner valget for Republikanerne.

Russland og Kina

Svensken tør ikke å spå hvordan framtiden vil se ut for Europa, ei heller hvordan krigen i Ukraina vil ende.

– Det er for vanskelig å bedømme. Hvem hadde for eksempel forutsett at Ukraina skulle gå inn i Russland, poengterer han, og viser til ukrainernes ferske offensiv i det russiske fylket Kursk.

– Men først og fremst har vi en situasjon der vi ikke vet hva framtiden bringer for Russland. Og i tillegg ser man en utvikling jeg mener ikke har fått nok oppmerksomhet, nemlig at Kina får en stadig økende innflytelse over Russland, tilføyer Sveriges tidligere statsminister.

Daværende statsminister i Norge, Kjell Magne Bondevik, på besøk i Stockholm hos sin svenske kollega Göran Persson tilbake i 2002. (Mark Earthy/NTB/NTB)

Slo tilbake mot Nato

Persson er ikke alene om å peke på Kina-koblingen. Tidligere i sommer anklagde Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Kina for å støtte og muliggjøre Russlands krig mot Ukraina, noe som fikk Beijing til å steile.

– Nato hevder på den ene siden å være en regional forsvarsallianse, men fortsetter på den andre siden å gå utover sine grenser, utvide sitt mandat, overtre sin forsvarssone og nøre oppunder konfrontasjon, sa talsperson for Kinas utenriksdepartement Lin Jian, ifølge NTB.

Forfatter og medieviter John Færseth følger krigen i Ukraina tett. (Jørn H. Skjærpe)

Forfatter John Færseth, som i fjor kom med boken «Spesialoperasjon», viet også oppmerksomhet til båndet mellom Beijing og Moskva.

«Den største og mest alvorlige konsekvensen for Russland internasjonalt er at krigen i Ukraina og de vestlige sanksjonene har drevet Putin enda tettere inn i armene på Kina», skrev Færseth.

