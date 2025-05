Endetidsfantasiene er ikke KI-genererte

Regjeringa har innført et mål om at 80 prosent av staten skal bruke KI. VG-eier Schibsted har inngått samarbeid med Open AI, som lager ChatGPT.

Kloke av skade, tenker de nok: Internett var ikke en flopp, sosiale medier ble nødvendig for å nå velgere og de unge, og nå kommer generativ KI for fullt.

Det ene ikke-teknologer ofte overser er at akkurat som med hus, er det ikke bare én måte å bygge på. Det finnes ikke én norm det automatisk bygges etter, utover fysiske lover og grunnleggende bestanddeler (matte og kildekode). Det teller om man bestemmer at man skal kunne bli gammel i en leilighet og at målet er gode boforhold for alle, eller om det eneste målet er å tjene mest mulig per kvadratmeter.

Å kalle det «kunstig intelligens» i dag, er en overdrivelse. Store språkmodeller er prediksjonsmaskiner basert på materialet de er trent på. De forsøker å forutse det mest sannsynlige svaret ut fra konteksten. Så er det modeller inni modellen som vi ikke har tilgang på og noen innebygde skranker for å ikke gjøre tyveriet av underlaget for åpenbart, eller svarene for outrerte. Men intelligens, er det ikke.

Målene for KI-utviklingen er såpass drøye at vi bør legge fra oss frykten for å være bakstreverske og engasjere oss i veien videre.

Teknologipessimisme har en lang historie. Som regel har pessimistene tapt, men viktige ting har skjedd underveis. Under og etter den industrielle revolusjonen tapte ludittene kampen mot dampmaskinene. Men den påfølgende mobiliseringen blant arbeidere, bidro til mer humane arbeidsforhold og en bedre fordeling av godene som ble laget.

MIT-forsker og nobelprisvinner Daron Acemoglu pekte på begge deler i et intervju i desember. Acemoglu sier man ikke skal undervurdere en produktivitetsøkning på 0.5 prosent over ti år, men at løftene er langt større, og ganske usannsynlige. Han mener også KI-teknologien som lages har feil fokus. I stedet for menneskelignende chatboter, mener Acemoglu det beste ville vært å hjelpe arbeidere med deres jobber, med ekspertise og informasjon.

Det andre for få kjenner, er tankegangen til tek-lederne som i dag sitter med én hånd på rattet i verdens mektigste land. Målene for KI-utviklingen er såpass drøye at vi bør legge fra oss frykten for å være bakstreverske og engasjere oss i veien videre.

Store språkmodeller som ChatGPT, der utviklingen har skjedd nå, kan antakelig ikke videreutvikles til å skape den hellige graal innen KI – kunstig superintelligens (AGI), altså noe som matcher eller overgår menneskelig nivå.

Noen tror likevel at superintelligensen er nær, i hvert fall tilsynelatende. Open AI-sjef Sam Altman sa i januar at man ville komme dit i løpet av Trumps presidentperiode. Det var nok strategisk, Trump kunne dermed lansere og ta æren for en ambisiøs AI-strategi, men Altman er ikke alene om å ha som premiss at det vil komme snart.

Emile P. Torres har skrevet om feltet lenge og mener målet om å utvikle kunstig superintelligens startet AI-kappløpet, drevet fram av verdens rikeste og mektigste. Torres mener det bygger på flere teorier som kan spores fra 1800-tallet og framover.

I bunnen ligger endetidstanker. Verden vi kjenner går snart ut på dato.

Kjernen er tekno-utopisk, at teknologien vil gi oss overflod, menneskelig forbedring og kanskje til og med udødelighet og kolonisering av galaksen. Den beste måten å komme dit på er å utvikle digital superintelligens.

Et overordnet mål er at den menneskelige bevisstheten ikke skal gå tapt. Og da selvsagt bevisstheten til «de beste blant oss» – dem selv. Men på sikt er målet og håpet at vi mennesker skaper vår egen etterfølger – at den digitale superintelligensen vil være vårt viktigste verk.

De fleste utopistene er tilhengere av «longtermism», en avart av utilitarisme, der man ikke bare vil ha mest mulig lykke for flest mulig nå, men også i framtiden. Tilhengerne ser for seg at det vil bli flere i framtiden, og at vi derfor må sette dem øverst, ikke de som lever på jorda i dag. På kort sikt bør vi jobbe for å kombinere menneskelig og kunstig intelligens (som Elon Musks Neuralink).

Men i bunnen ligger endetidstanker. Verden vi kjenner går snart ut på dato. Etter oss kommer de digitale livsformene, altså kunstig intelligens, som vil utnytte energien på de omliggende planetene og deretter i hele galaksen.

Det varierer hvor positive utopistene er til utviklingen og hvor gira de er på evig liv, men alle er determinister – den teknologiske utviklingen kan ikke stoppes. Elon Musk var lenge en AI-skeptiker, men har sagt man kan tenke på menneskeheten som en biologisk forløper til den digitale superintelligensen. Google-grunnlegger Larry Page har sagt at «digitalt liv er det naturlige og ønskede neste skrittet i den kosmiske evolusjonen».

Sam Altman var en av de første som satte seg på venteliste for å få hjernen sin opplastet digitalt i 2018, gjennom selskapet Nectome, som har som mål å nettopp kunne gjenskape hjernens synapser digitalt. Altman sa han trodde det ville være mulig i løpet av hans livstid. I 2023 skrev han på X at AI-forskeren Eliezer Yudkowsky var avgjørende for oppstarten av Open AI, og at Yudowsky fortjener Nobels fredspris for dette.

Mens Yudkowsky selv har vært såpass bekymret for utviklingen av digital superintelligens at han samme år startet en kampanje for å bremse utviklingen og lage internasjonalt rammeverk. I et åpent brev i Time-magasinet, skrev han at dersom noen krysset grensene burde man kunne bombe datasentrene.

Nylig har Yudkowsky likevel sagt at han ville akseptert det, dersom eneste muligheten til å skape en superintelligens, en «gudelignende eksistens» som brydde seg om hverandre, hadde bevissthet om verden og hadde det gøy, var å ofre menneskeheten.

Den innflytelsesrike investoren Marc Andreessen, som man også finner i korridorene i Trump-administrasjonen, er ikke like bekymret. AI vil redde verden, mener han.

I all praten om å redde verden, er det lett å glemme at de hittil gjør det motsatte, det brukes enorme mengder vann for nedkjøling av datasentre. ChatGPT bruker rundt ti ganger så mye vann som et vanlig google-søk. MIT-forsker Acemoglu mener dessuten at inntektene fra KI-utviklingen vil havne hos de rikeste.

Og her er vi, mens Peter Thiel for lengst bygget luksusbunkers på New Zealand, mens avisene kappes om å være best på det nye og byråkrater pushes til å finne en eller annen måte å bruke chatboter fornuftig på.

VG-redaktøren sa i Mediebobler-podkasten at han tvilte på om det kom mer regulering og at spørsmålet nå er hva journalistikken har – som skiller seg ut og fortsatt har verdi.

«Vi er collateral damage i et stort kappløp som kanskje handler om sikkerhetspolitikk, økonomi og helt andre ting», sa Steiro.

En stor norsk avis er liten i verden. Alle kaver for å ikke miste inntektsgrunnlaget samtidig som man bekymrer seg for å bli for avhengig av store tek-selskaper.

Om selskapene faktisk klarer å bygge superintelligens og ikke minst når, gjenstår å se. Men når målet er å bygge nye menneskelig bevissthet, er det ikke gitt vi vil få så mye mer enn en fjeskende samtalepartner som kan litt mer der vi er blanke, som aldri helt kan stoles på.

VG har lansert en chatbot som sikkert vil gi dem data om brukerne som kan gi bedre målretting av annonser og artikler. Noen nyttige verktøy og automatiseringer vil kommer. Men hvor langt fram har de tenkt? Og hvor mye har de lest om hva som er planene videre?

Vi kan jo alle spørre oss om det er dette vi vil være med på? Helt uten motstand og uten å lete etter alternativer?

